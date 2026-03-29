Semana Santa 2026: más de 28.9 millones de estudiantes inician vacaciones este 30 de marzo

A partir de este lunes 30 de marzo, cerca de 28.9 millones de estudiantes en México comenzarán el periodo vacacional de Semana Santa, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, informó que el receso aplicará para Educación Básica y Media Superior en las 32 entidades del país, con regreso a clases programado para el lunes 13 de abril.

En total, más de 252,000 escuelas públicas y privadas suspenderán actividades del 30 de marzo al 10 de abril, en un periodo que busca mantener un receso ordenado y simultáneo en todo el sistema educativo. Educación básica concentra la mayor matrícula

Dentro de este periodo vacacional, la mayor parte de estudiantes corresponde al nivel básico.

Según la SEP, alrededor de 23.4 millones de alumnos de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria dejarán las aulas temporalmente, junto con más de 1.2 millones de maestras y maestros en 231, 700 escuelas del país.

Media superior también entra en receso

En el caso de la Educación Media Superior, casi 5.5 millones de estudiantes y más de 42,000 docentes de 21,100 planteles en modalidades escolarizadas y no escolarizadas participarán en este periodo de descanso, conforme a los planes académicos vigentes.

Universidades definirán sus propios calendarios

Para la Educación Superior, la SEP señaló que cada institución determinará sus fechas de vacaciones.

En este nivel, se contabilizan más de 11,700 escuelas públicas y privadas, con una matrícula de aproximadamente 5.6 millones de estudiantes y más de 529,000 docentes.

Invitan a aprovechar el periodo vacacional

El secretario de Educación hizo un llamado a estudiantes, madres y padres de familia a aprovechar este periodo no solo para el descanso, sino también para actividades culturales.

Entre las opciones, destacó la visita al Museo Vivo del Muralismo, un espacio que ofrece experiencias vinculadas al arte y la historia del país.

La SEP subrayó que este periodo vacacional forma parte de la organización del ciclo escolar 2025-2026, lo que permite dar continuidad a los procesos educativos bajo una programación previamente definida a nivel nacional.

Con ello, las autoridades buscan garantizar certeza tanto en las fechas de descanso como en la reanudación de clases en todo el país.