¿Ya se acaban las vacaciones? Esta es la fecha de regreso a clases 2026

Luego de concluir las dos semanas de descanso por Semana Santa y Pascua, miles de estudiantes en México retomarán próximamente sus actividades académicas en escuelas de educación básica de todo el país.

¿Cuándo es el regreso a clases?

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) indica que el regreso a clases después de la Semana Santa será el lunes 13 de abril de 2026, poniendo fin al descanso de dos semanas que comenzó formalmente el pasado lunes 30 de marzo.

Cabe recordar que el viernes 27 de marzo las escuelas de nivel básico tuvieron Consejo Técnico Escolar, un día en que los alumnos no acuden a clases ya que es sólo una actividad para los profesores, así que los estudiantes no se presentaron en las aulas desde entonces.

Aunque también los integrantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Politécnico Nacional (IPN) regresarán a las aulas, el nivel de educación básica lo conforman el preescolar, la primaria y secundaria y a su regreso se encontrarán en el último tramo del ciclo escolar 2025-2026.

Ajuste en Aguascalientes

En algunos estados, como Aguascalientes, las autoridades educativas decidieron adelantar el regreso a clases al lunes 6 de abril para estudiantes de educación básica, por a ajustes en el calendario escolar que consideraron otros eventos locales, como la Feria de San Marcos 2026.

Este tipo de ajustes regionales suele ocurrir cuando autoridades locales adaptan el calendario para acomodar festividades o eventos culturales, por lo que es importante que las familias revisen la programación oficial de cada estado o institución educativa.