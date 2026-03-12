Ordenan a casas de cambio reportar

El gobierno de Estados Unidos ordenó a determinados negocios financieros ubicados en la frontera suroeste del país reportar a las autoridades las transacciones en efectivo de entre 1,000 y 10,000 dólares, como parte de una estrategia para combatir el financiamiento ilícito vinculado al narcotráfico y otras actividades criminales.

De acuerdo con la disposición casas de cambio o empresas de envío de dinero deberán registrar, verificar la identidad de los clientes y reportar operaciones en efectivo de 1,000 a 10,000 dólares.

La medida emitida por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entró en vigor desde el pasado 7 de marzo y se indicó que busca fortalecer los esfuerzos para detectar flujos de dinero vinculados con cárteles de la droga y otras redes criminales que operan en la frontera entre Estados Unidos y México.

Dicha disposición se aplicará a negocios ubicados en condados y códigos postales cercanos a la frontera sur de Estados Unidos, entre ellos: Maricopa, Pima, Santa Cruz y Yuma, en Arizona; Cameron, El Paso, Hidalgo, Maverick y Webb, en Texas; Bernalillo, Doña Ana y San Juan, Nuevo México y en California, códigos postales en los condados de Imperial y San Diego.

Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos indicó que algunas empresas de servicios monetarios en Texas y California están temporalmente exentas debido a órdenes judiciales que suspenden la aplicación de una disposición similar emitida en 2025.

Los negocios cubiertos por la orden deberán verificar la identidad del cliente antes de completar la operación; presentar el reporte a FinCEN dentro de 30 días posteriores a la transacción, y conservar los registros relacionados con estas operaciones durante al menos cinco años.

Se detalló que las empresas que no estaban incluidas en la orden previa emitida en septiembre de 2025 tendrán hasta el 6 de abril de 2026 para cumplir con los nuevos requisitos.