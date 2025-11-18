Red de Refugios alerta opacidad en recursos 2026

La Red Nacional de Refugios (RNR) alertó que han pasado más de dos meses sin que el gobierno federal les informe sobre su presupuesto real para 2026, al tiempo que es fecha en la que no se les han entregado los recursos completos correspondientes al año en curso, por lo que acusaron que garantizar vidas libres de violencia no es una concesión ni un acto de buena voluntad: es una obligación del Estado mexicano.

"Las mujeres, niñas y niños que sobreviven a violencias patriarcales no pueden depender de decisiones administrativas, cambios de prioridad política o marcos presupuestarios ambiguos", añadió la Red.

Y es que se recordó que tras la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, se eliminó el programa U012 —Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos— al fusionarlo en otro rubro genérico denominado “Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas” sin un desglose específico y reduciendo el Programa de Refugios a una actividad.

Para este nuevo programa, el monto global asciende a más de 856 millones 782,000 pesos, equivalente a 3.2% en términos nominales con relación a 2025; sin embargo, no existe un desglose que garantice cuánto se destinará realmente a Refugios y Centros de Atención Externa lo que a decir de la Red, “refleja la invisibilización y el debilitamiento de un mecanismo que ha salvado miles de vidas”.

Riesgos reales

En este contexto, señalaron que la fusión de programas presupuestarios sin una asignación explícita y garantizada para los refugios y sus centros de atención externa constituye un riesgo real de invisibilización y debilitamiento de una política pública que salva vidas y que en 2021 se logró que se materializara en un Programa Presupuestario Autónomo.

Además de señalar que a dos meses de concluir el ejercicio 2025, los refugios del país siguen sin recibir la totalidad del presupuesto asignado, lo cual, advirtieron, “retrasa atención, pone en riesgo vidas y evidencia que los cambios institucionales del gobierno en turno, no han sido acompañados de una visión feminista centrada en la vida y los derechos de las mujeres, niñas y niños".