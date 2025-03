Previsión económica y solidaridad: Entre las enseñanzas que el COVID-19 dejó a mexicanos

Este domingo 30 de marzo se cumplen cinco años desde que el Consejo de Salubridad General de México declaró la emergencia sanitaria debido a la epidemia de COVID-19, un momento que marcó un antes y después en la vida de millones de personas. Para reflexionar sobre este periodo, El Economista realizó un sondeo con la pregunta: ¿Qué lecciones te dejó la pandemia?

Voces de la sociedad: aprendizajes y experiencias

Distintos mexicanos compartieron sus vivencias y reflexiones sobre lo que significó enfrentar la crisis sanitaria:

Lucía, 30 años, monitorista:

"La lección más importante fue la previsión económica. Uno no puede dar por sentado que las condiciones laborales serán continuas. También valoré más la convivencia con las personas que aprecio."

Foto: Rocio Melgoza

Juvencio Carrizal, 65 años, pensionado:

"Fue una lección muy difícil: aprender a hermanarnos y humanizarnos. A pesar de todo, parece que no queremos aprender. Lo que más me marcó fue la muerte de mi madre."

Foto: Rocio Melgoza

Camila Izquierdo, 19 años, ama de casa:

“Siento que el hecho de cuidarnos fue importante. Yo tuve que estar fuera de casa con mis hermanos un tiempo debido a que a mi papá le dio Covid y para no contagiarnos nos mandaron con una tía, entonces fue muy difícil porque somos muy apegados a mi papá y pensar que por no cuidarnos se enfermó muy grave al grado de casi perder la vida. Siento que la lección que me dejó es que nos tenemos que cuidar porque cualquier bichito nos puede hacer daño”.

Foto: Rocio Melgoza

Jimena Sánchez, 22 años, enfermera:

"Reforcé la importancia del cubrebocas, lavado de manos y medidas de seguridad. Yo tuve COVID y quedé con secuelas. Yo si tuve Covid, estuve 15 días aislada y me dejó problemas de espalda por secuelas de la enfermedad. Sigamos tomando las medidas necesarias con nuestro cubrebocas y usar gel y sanitizante, mantener esas medidas de seguridad."

Foto: Rocio Melgoza

Ángel Cedillo, 56 años, bolero:

"Muchas familias sufrimos pérdidas económicas, de salud y seres queridos. Hoy, gracias a Dios, vamos saliendo adelante. Debemos estar preparados médicamente y ayudar a quienes lo necesitan."

Foto: Rocio Melgoza

El impacto global del COVID-19

La pandemia, declarada por la OMS el 11 de marzo de 2020, dejó huella en todo el mundo:

Más de 777 millones de contagios a nivel global.

Casi 15 millones de muertes, según la OMS.

En México, se registraron 7 millones de casos y 334 mil decesos.

La Dra. Rosa María Wong, experta de la UNAM, destacó que el virus sorprendió por su alta transmisibilidad y capacidad de mutación, lo que complicó su control.

¿Qué sigue?

A medio década de aquella declaratoria, las personas coinciden en la necesidad de no olvidar las lecciones: solidaridad, prevención y resiliencia siguen siendo clave ante futuros desafíos.