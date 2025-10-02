Presentan estrategia para impulsar el turismo en Ciudad Victoria

Con propuestas de la sociedad y de la iniciativa privada se fortalecen las acciones para generar nuevos productos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez presentó ante empresarias y empresarios de la CANACO Victoria una ambiciosa visión para el turismo en el estado.

Destacó los innovadores productos turísticos en desarrollo y el fortalecimiento de los ya existentes, impulsados por la inversión que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, para posicionar a Tamaulipas como un destino líder.

Además de hablar sobre la tienda que se tiene en el aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), “Tamaulipas se Transforma”, y “Punto Tamaulipas” en Ciudad Victoria, donde hay a la venta y exposición productos 100 por ciento artesanales, elaborados por tamaulipecos y tamaulipecas.

“Esto, como parte del trabajo que realiza la secretaría para promocionar y dar a conocer el talento tamaulipeco, así como el fortalecimiento de otras áreas, como la gastronomía con el Corredor Gastronómico Interejidal, entre otros más”, refirió el funcionario estatal.

Al mismo tiempo, escuchó peticiones y comentarios de los y las empresarias quienes mostraron interés en trabajar en conjunto en más difusión para el estado y la capital de Tamaulipas, con más atracción de congresos y eventos deportivos, así como la participación en distintas ferias y eventos que lleva a cabo la secretaría.

Benjamín Hernández Rodríguez destacó la importancia de generar esos foros, gobierno-empresarios para incrementar en número de visitantes a la capital, una ciudad que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya está transformando con obra pública en beneficio de las familias victorenses y del turismo.