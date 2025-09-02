Pleno del TEPJF queda integrado

Tras casi dos años incompleto, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quedó integrado en su totalidad luego de la incorporación del magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz García y la magistrada Claudia Valle Aguilasocho.

En sesión solemne, y ante el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, ambos magistrados electorales, que fueron los primeros electos por voto popular, se incorporaron de manera formal al máximo tribunal en materia electoral.

De igual forma, en la misma sesión se dio la bienvenida a las 15 magistraturas que integrarán los plenos de las cinco salas regionales de este órgano jurisdiccional.

Asimismo, durante este evento, tanto Gilberto Bátiz García, quien será el próximo presidente del TEPJF a partir del 1 de noviembre, y Claudia Valle Aguilasocho, recibieron de manos de la actual presidenta de la Sala Superior, Mónica Soto, una constancia como magistrados electorales.

“A partir de este momento contamos con un pleno fortalecido. Una mujer y un hombre de reconocidas trayectorias, cuya preparación, integridad y compromiso con el Estado de Derecho están fuera de toda duda”, dijo Soto Fregoso, en su mensaje de bienvenida.

Asimismo, la magistrada presidenta aseguró que con la llegada de estos nuevos integrantes se da inicio a una nueva etapa que da vigencia a la primera elección Judicial.

Planean ruta

Por otro lado, a su salida de este evento, el magistrado Gilberto Bátiz, consideró que los próximos días, de cara a su llegada a la presidencia del TEPJF,servirá para planear una ruta de trabajo, así como para demostrar sus capacidades.

“Nosotros nos incorporamos a este ejercicio con un mecanismo distinto, pero también con una trayectoria y que lo que venimos es aportar y a consolidar justamente un mandato democrático, un mandato constitucional”, expresó.