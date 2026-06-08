Piden cuidar biodiversidad en Golfo de México ante proyectos petroleros

La organización ambientalista Oceana advirtió que los gobiernos de México y Estados Unidos están impulsando una nueva etapa de expansión petrolera en el Golfo de México, pese a los riesgos que estas actividades representan para especies en peligro de extinción, comunidades pesqueras y ecosistemas marinos estratégicos para la región.

En un pronunciamiento emitido con motivo del Día Mundial de los Océanos, a conmemorarse este lunes 8 de junio, la organización señaló que recientes decisiones de ambos países apuntan a fortalecer la explotación de hidrocarburos en aguas profundas, una medida que, afirmó, podría agravar los impactos ambientales acumulados durante décadas en la zona.

Oceana expresó preocupación por la intención del gobierno federal de concretar un acuerdo entre Pemex y Petrobras para explorar y desarrollar proyectos en aguas profundas del Golfo de México, considerado uno de los ecosistemas marinos con mayor biodiversidad del planeta.

Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana México, afirmó que las decisiones adoptadas en ambos países reflejan una tendencia a privilegiar la extracción de combustibles fósiles por encima de la protección ambiental.

“El Golfo de México es un ecosistema compartido. Lo que ocurre en un país tiene consecuencias para toda la región”, señaló.

Aunado a lo anterior, la organización sostuvo que las comunidades costeras ya enfrentan los efectos del cambio climático mediante tormentas más intensas, erosión costera, aumento del nivel del mar y disminución de algunas pesquerías, por lo que ampliar las actividades petroleras podría profundizar estas problemáticas.

Por otro lado, Oceana destacó que los proyectos de perforación en aguas profundas implican riesgos ambientales particularmente elevados debido a la complejidad para contener accidentes o derrames en grandes profundidades.

La ONG indicó que este tipo de incidentes puede generar daños prolongados a ecosistemas marinos, afectar actividades pesqueras y provocar pérdidas económicas en comunidades que dependen directamente del mar para su subsistencia.