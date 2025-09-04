Ni un paso atrás en la transformación, ¡Vamos por el camino correcto con un gobierno honesto!: Mara Lezama

Al rendir su Tercer Informe al Pueblo, la gobernadora Mara Lezama convocó a las y los quintanarroenses a defender juntos lo alcanzado, profundizar la transformación y no permitir retrocesos.

Con resultados históricos en bienestar social, salud, educación y combate a la corrupción, el gobierno de Quintana Roo consolida el nuevo modelo de desarrollo con prosperidad compartida.

Gracias al apoyo de Claudia Sheinbaum y la participación de todos los sectors de la ciudadanía, la Cuarta Transformación avanza en Quintana Roo.

Chetumal.- Al rendir el Tercer Informe al Pueblo de manera directa y transparente, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que al transcurrir ya más de la mitad de un gobierno honesto, diferente, se consolida un proyecto que cambia las cosas de fondo, de una vez y para siempre, bajo el modelo de la Cuarta Transformación.

En la zona turística de Calderita, comunidad de Chetumal, la capital del estado, y ante la representante de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Turismo Josefina Rodríguez; del presidente del Poder Judicial, Heyden Cebada Rivas; del Poder Legislativo, Renán Sánchez Tajonar; representantes de los sectores sociales y el pueblo en general, Mara Lezama exhortó a todas y todos a no permitir volver al pasado, que terminó para siempre.

“Las y los quintanarroenses tenemos en nuestras manos la posibilidad de exigir gobiernos de puertas abiertas, honestos y con compromiso social”, enfatizó al tiempo de “el pueblo quintanarroense es mucho pueblo y ya no va a volver a aceptar gobiernos del pasado, volver a la corrupción y a la soberbia del poder. Ya no se puede dar un paso atrás”.

Mara Lezama expuso, uno a uno, los logros alcanzados en un gobierno que trabaja todos los días, 24/7, que camina el territorio de sur a norte y de este a oeste, que llega a lugares remotos que antes estaban totalmente fuera de las decisiones políticas. “Las y los quintanarroenses saben que tienen una gobernadora accesible, que atiende y resuelve, que aplica el principio: Por el bien de todos, primero los pobres”, aseguró.

Para estos logros que impulsan el bienestar del pueblo, agradeció el fuerte respaldo, en su momento, del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora de la extraordinaria primera mujer Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En el mensaje dirigido a las y los quintanarroenses, la titular del Ejecutivo fue enfática al señalar que, de cara al futuro, la opción de mantener esta nueva forma de gobernar está en nuestras manos. “Las y los quintanarroenses tenemos en nuestras manos la posibilidad de exigir gobiernos de puertas abiertas, honestos y con compromiso social”, dijo.

Pidió ser vigilantes, como sociedad, de que no se pueda volver atrás, de que no se destruya lo logrado. “Y que este proceso de transformación que construimos entre todas y todos, sea el camino definitivo para consolidar nuestro desarrollo, pero con prosperidad compartida”.

La gobernadora de Quintana Roo aseveró que no es una cuestión de colores políticos, o no es sólo una cuestión de colores políticos, porque al fin y al cabo no somos iguales “y la gente lo sabe, es una cuestión de una nueva actitud en el ejercicio de la política y de la administración pública, que es parte de la profunda transformación que están viviendo el estado y el país”.

Y en este punto precisó: En este momento histórico, me llena de esperanza saber que hay nuevas generaciones integradas por personas comprometidas y preparadas, que traen nuevas ideas, fuerza, proyectos, y un gran arraigo y amor por su tierra. Y a ellas y ellos les tocará consolidar lo logrado.

Por lo que a ella corresponde, afirmó que quedan dos años para profundizar la transformación; para seguir por el sendero de la honestidad, la humildad y la honradez. Para continuar cumpliendo compromisos y trabajar por un Quintana Roo más justo y equitativo.

“Estoy orgullosa de lo que hemos logrado y sé que vendrán nuevos retos y desafíos. Y los enfrentaremos con la misma convicción y valor que nos trajeron hasta acá. Pueblo quintanarroense, el Segundo Piso de la Cuarta Transformación se construye con humanismo, feminismo, honestidad y visión de futuro. Aún nos falta mucho por hacer, pero vamos por el camino correcto”, expresó.

Mara Lezama aseguró que al llegar al Tercer Informe de Gobierno lo hace con mucha emoción, con la satisfacción profunda de saber que se sigue el rumbo propuesto, de honrar el compromiso asumido desde el primer día de este gobierno humanista con corazón feminista, de aplicar una nueva forma de gobernar, de cara a la gente, sin mentiras ni dobles discursos, con honestidad, valentía, transparencia, austeridad y con eficiencia.

Apuntó con orgullo y satisfacción que el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo se concreta en acciones cada día, que aquello que nació como un proyecto, y también como un sueño, hoy da resultados tangibles mediante una nueva forma de gobernar y de hacer política. “El resultado de ello es este gran proyecto humanista con corazón feminista que orgullosamente me toca encabezar”, dijo.

Como parte de estos logros que transforman vidas en vez de ser solamente número fríos, que generan bienestar y reflejan la prosperidad compartida.

Mara Lezama citó ejemplos: A través de las Caravanas Móviles de salud, más de 16 mil mujeres pudieron atender su salud de forma gratuita, cuando antes no tenían la mínima oportunidad para sus revisiones y la detección oportuna del cáncer.

Con Mujer es Poder, que ofrece becas económicas bimestrales a esposas, madres e hijas, que les permite empoderarse económicamente y alejarse de las actitudes violentas. Esto reforzado con una Fiscalía Especializada de Combate a Delitos contra la Mujer.

Como ejemplo del empoderamiento femenino, la Gobernadora entregó a Carmen Ramírez, una mujer de 72 años de edad, su certificado al concluir su primaria, y a Diego Caamal, de 86 años, que terminó su secundaria, con el programa Mujer es Aprender y Acreditabach.

Con “Artesanas del Bienestar” se les capacita y brindan herramientas de manera gratuita.

En materia de salud, se entregaron mastógrafos de última generación al hospital de Felipe Carrillo Puerto y un tomógrafo con la tecnología más avanzada al hospital de Playa del Carmen. Se construyeron 3 centros de salud en Puerto Arturo, El Cedral y San Ángel, se abrieron los hospitales de Nicolás Bravo y Tulum; antes de concluir el año quedarán rehabilitados los quirófanos de Kantunilkín, José María Morelos, Tulum y Nicolás Bravo.

Los logros de este gobierno humanista con corazón feminista se reflejan también en las acciones del Sistema DIF Quintana Roo. Se rehabilitaron espacios como los Centros de Atención Infantil de Bacalar, Cancún, Chetumal y Playa del Carmen en donde se cuidan a pequeñitos desde 45 días de nacidos hasta 5 años 11 meses. Y en lo que era un lugar cerrado y abandonado, creamos otro nuevo CAI en Benito Juárez.

Tras un ruin abandono en las instalaciones en donde se atienden a las personas con los más grandes dolores y flagelos, hemos logrado transformarlos en espacios dignos y con mucho, pero mucho amor. Así se rehabilitaron y equiparon la Casa Hogar para niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes y la Casa Hogar para Adultos Mayores.

Todo esto, dijo, con el apoyo de la presidenta honoraria del Sistema, Verónica Lezama Espinosa y a la gran familia DIF, quienes han tenido la dicha de transformar la vida de miles de personas que hoy abrazan un futuro mejor.

Y todo esto, ejemplificó Mara Lezama, es posible porque este gobierno diferente combate la corrupción, lo ha hecho posible que Quintana Roo sea uno de los tres estados con ninguna observación de la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública de 2024, cuando se recibió una administración que estaba entre los 10 estados con mayor cantidad de irregularidades.

Mara Lezama hizo un recuento de los muchísimos logros, todos ellos en cumplimiento de los 5 ejes de gobierno: Bienestar Social y Calidad de Vida, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Económico Inclusivo, Medio Ambiente y Crecimiento Sustentable, y Gobierno Honesto y Transparente.

Expresó que una señal clara de que este gobierno de la Cuarta Transformación va a paso firme sobre el objetivo de cerrar brechas de desigualdad mediante la prosperidad compartida es la reducción histórica del 9.3% en los índices de pobreza del estado. 177 mil quintanarroenses salieron de esa condición, y esto representa el nivel más bajo registrado en Quintana Roo en los últimos 15 años.

Aún nos falta mucho por hacer, pero vamos por el camino correcto, citó en la final final del informe al pueblo.

Mara Lezama agradeció la presencia de los gobernadores de Yucatán, Joaquín Díaz Mena; de Oaxaca, Salomón Jara; del Cónsul General y Oficial Principal de los Estados Unidos en la Península, Justen A. Thomas; de los Senadores y Diputados Federales de Quintana Roo; los ex gobernadores Jesús Martínez Ross, Joaquín Hendricks y el representante de Mario Villanueva Madrid, su hijo Ernesto; a las y los presidentes municipales, así como a Gastón Alegre López.