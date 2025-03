Morena regresa militancia a Norma Otilia Hernández, exalcaldesa de Chilpancingo

Morena restituyó la militancia de la exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, quien había sido expulsada en septiembre de 2023 luego de que se difundiera un video en el que apareció reunida con un presunto líder criminal de la región.

La exfuncionaria informó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido revirtió la decisión tras una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, el cual determina que “no se puede tomar en cuenta una información que salga en un medio de comunicación” como prueba suficiente para sancionar su afiliación partidista.

“(La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia) resolvió que pues me quedo en Morena, que tengo derecho a obtener mi militancia, esta militancia que ayudamos a construir con mi máximo líder Andrés Manuel López Obrador, esta militancia que nos las ganamos en la calle tocando la puerta para llegar la cuarta transformación y comentarles que a mí me quedó claro que la Cuarta Transformación no es de un solo hombre, no es de un club de Toby, esto es de millones de hombres y mujeres y por eso siempre defendí que yo no me iba”, dijo la exfuncionaria durante su participación en un evento de la organización Amigos Ciudadanos de Guerrero A.C.

Además, a través de sus redes sociales, mencionó que el partido oficialista le indicó que las acusaciones en su contra fueron infundadas, por lo que el asunto quedó totalmente concluido.

“Seguiremos en territorio llamando a la unidad en nuestro partido y llevando siempre el compromiso por las causas de la gente”, precisó.

Recibió ofertas

La restitución no sólo le devuelve a Hernández su calidad de militante, sino que también le otorga el cargo de consejera estatal del partido. La exalcaldesa aseguró, por otro lado, que durante su periodo de expulsión, recibió ofertas de otros partidos para sumarse a sus filas, pero optó por permanecer en el guinda.

Mediante una grabación, la cual se dio a conocer en 2023, se observó a la entonces alcaldesa comiendo con el presunto líder del grupo criminal conocido como Los Ardillos.

Por su parte, la expulsión del partido se derivó tras la denuncia de la diputada local Diana Bernabé Vega que acusó a la entonces funcionaria de tener conductas contrarias a la normatividad que establece Morena.