Morelia se prepara para la 23ª edición del FICM 2025

Con una programación de alto nivel.

El Gobierno de Morelia reafirma su compromiso con el cine como un eje para desarrollar la industria cultural local, por lo que, en la ceremonia de presentación oficial se dio a conocer que del 10 al 19 de octubre se llevará acabo la 23ª Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Esta edición presentada por Maprhe, contará con funciones pre-inagurales el 9 de octubre, presentará un total de 102 películas en competencia, incluyendo 15 trabajos en la sección Michoacana, 62 títulos en la selección de cortometraje mexicano: 16 cortometrajes de animación, 14 documentales, y 32 cortos de ficción. Además, 11 largometrajes mexicanos competirán este año, cuyos ganadores serán elegibles para una nominación al Premio Oscar.

Esta edición contará con invitados de renombre como Juliette Binoche, Lucrecia Martel, Jafar Panahi, Robin Campillo, Javier Espada, entre otros. Se proyectarán filmes premiados en festivales como Cannes, Berlín y Venecia, incluyendo Frankenstein, la esperada obra del mexicano Guillermo del Toro.

En colaboración con la Cineteca Nacional, la Filmoteca de la UNAM y Fundación Televisa, el FICM rendirá homenaje a María Félix, con una retrospectiva de siete películas y una exposición fotográfica titulada ‘Una diosa para una diosa’ en el Andador Hidalgo del Centro Histórico de Morelia, del 7 al 22 de octubre.

El Foro de los Pueblos Indígenas realizará su Tercer Laboratorio de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos para Cineastas Indígenas y Afrodescendientes de México. Paralelamente, la iniciativa Impulso Morelia celebra 11 años fomentando proyectos en postproducción, con la participación de expertos de la industria.

El evento contó con la presencia de autoridades como la doctora Fátima Chávez, secretaria de Cultura de Morelia; el licenciado Alejandro Hernández Torres, subsecretario de Promoción Turística de Michoacán, en representación del secretario de Turismo estatal; la doctora Yarabí Ávila González, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; y la maestra Tamara Sosa, secretaria de Cultura del Estado. También estuvieron presentes la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), Daniela Alatorre Benard, y la directora del FICM, Daniela Michel, junto al vicepresidente del Festival, Cuauhtémoc Cárdenas Batel.

[Pie de foto] La ceremonia de presentación oficial del festival reunió a destacadas figuras del ámbito cultural y gubernamental, quienes reafirmaron su apoyo al cine como motor de desarrollo artístico, social y económico.