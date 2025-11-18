Con modelo inclusivo e inversión local, Puebla es referente tecnológico del sur sureste del país

“Puebla será el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en consolidarse a nivel nacional”, afirmó el coordinador general del Corredor Económico del Bienestar Centro-Golfo de México, Juan Carlos Natale.

El gobernador Alejandro Armenta anunció que el segundo Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel en el Sector Automotriz (CERHAN) se instalará en Cuautlancingo.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- "Queremos inversiones que generen desarrollo, promuevan distribución de la riqueza, fortalezcan el desarrollo tecnológico y propicien vinculación con las universidades", así lo aseguró el gobernador Alejandro Armenta, al informar que ya cuentan con empresas que se instalarán en el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, en la "Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad".

El coordinador general del Corredor Económico del Bienestar Centro-Golfo de México, Juan Carlos Natale, subrayó que el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Puebla será el primero en consolidarse a nivel nacional. Reconoció el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta por generar condiciones que fortalecen la confianza de inversionistas locales y nacionales, al promover así la generación de empleo y el desarrollo económico en la entidad.

Durante la mañanera en el Centro Integral de Servicios (CIS), el titular del Ejecutivo estatal afirmó que Puebla será un referente tecnológico en el sur sureste del país, por ello ya está en proyecto el segundo Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel en el Sector Automotriz (CERHAN), el cual estará ubicado en el municipio de Cuautlancingo. "Vamos a demostrar que en un año se puede hacer lo que otros hicieron en 10, y vamos por el CERHAN tres", aseguró el mandatario.

El gobernador Armenta afirmó que acompañan a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya que la tecnología significa desarrollo y así lo implementan las principales potencias del mundo. Agregó que también se contará con el Pabellón Regional de la Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad, donde participarán los municipios de San José Chiapa, Nopalucan, Rafael Lara Grajales, Soltepec, Mazapiltepec, Amozoc, Acajete, Tepatlaxco, Libres, Oriental, San Salvador El Seco y Acatzingo, con el objetivo de incluir a las y los empresarios de la región para que participen en el desarrollo y los jóvenes tengan también oportunidades.

En su intervención, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, indicó que se fortalece el trabajo con diferentes industrias como la agroalimentaria, fílmica, manufacturera, automotriz, metálica, alimentaria. Indicó que ya se cuentan con cartas de intención para que empresas formen parte de la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad. Detalló que el objetivo es lograr 20 mil millones de pesos, generar de 10 a 20 mil empleos directos y de 30 a 40 mil indirectos, a fin de tener desarrollo regional.

Al respecto, el director general de la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad, José Antonio Silva Hernández, señaló que a través de un modelo de prospección vinculan el mundo industrial y académico, donde brindan prioridad a las empresas locales, las cuales revisan tengan un consumo moderado de agua, energía, bajos en emisiones y con el compromiso que la contratación del capital humano sea de la región.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado desarrolla el Polo de Desarrollo para el Bienestar como un modelo que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, que implica tecnología en el sector primario, secundario y terciario para generar distribución de la riqueza comunitaria.