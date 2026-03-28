¿Vas al partido México vs. Portugal? En esto te saldrá la comida en el Estadio Banorte

La reapertura del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, tras dos años de remodelación rumbo al Mundial 2026, no solo marca el regreso de uno de los recintos más emblemáticos del futbol mexicano; también pone sobre la mesa cuánto deberá gastar el aficionado que quiera acompañar el partido entre México y Portugal con comida y bebida dentro del inmueble.

El encuentro, programado para este sábado 28 de marzo, será el juego inaugural del estadio renovado y uno de los eventos más observados de la antesala mundialista. En ese contexto, el precio de los alimentos se ha vuelto parte de la conversación, sobre todo porque no estará permitido ingresar con comida ni bebidas del exterior.

En las opciones más básicas, los snacks arrancan en 120 pesos. Ahí entran productos como papas, palomitas y también postres sencillos como marquesitas o galletas. Una pizza individual aparece en 130 pesos, mientras que un esquite tradicional se coloca en 110 pesos, una de las alternativas más accesibles del menú.

Tacos, burritos y comida rápida

Pero el gasto sube cuando se pasa a los platillos más robustos. Un taco de cochinita cuesta 150 pesos, igual que una orden de tres tacos campechanos. El taco de arrachera, en presentación de dos piezas, llega a 200 pesos. En cambio, un solo taco al pastor o de bistec alcanza los 230 pesos, el mismo precio que un burrito, ya sea de pastor o de res. También hay hot dogs entre 180 y 200 pesos, además de sándwiches como el italiano o de pechuga de pavo en 160 pesos.

La oferta internacional mantiene esa misma lógica de precios. Un sándwich rib eye cuesta 220 pesos, un chicken bake 240, mientras que opciones como pizza pepperoni o hawaiana rondan los 130 pesos. Es decir, comer dentro del estadio no será un gasto menor para quien piense pasar varias horas en el recinto.

Estadio BanorteCortesía

El precio de las bebidas

En bebidas, el rango también es amplio. Un refresco, agua mineral o jugo embotellado cuesta 80 pesos, y el paquete de seis refrescos se ofrece en 360. La cerveza, uno de los consumos más esperados en cualquier partido, tiene un precio de 190 pesos por vaso; además, existe la opción de pedirla en versión michelada con costo extra. Para grupos, el paquete de seis cervezas cuesta 600 pesos.

Botellas y paquetes premium

El salto fuerte llega en los destilados. En la carta aparecen botellas desde 1,200 pesos en etiquetas como Bacardí Carta Blanca, hasta 3,900 pesos en opciones premium como Chivas 18. Los paquetes de bebidas para zonas especiales también elevan de forma importante el consumo: el paquete Origen cuesta 4,200 pesos, el Reserva 5,300 y el Platino 6,900, todos con tres botellas, refrescos o mezcladores e hielo de copeo.

En la práctica, eso significa que una salida al partido puede dispararse con facilidad. Una persona que compre una cerveza y un taco o burrito ya estaría gastando entre 340 y 420 pesos. Si se añaden snacks, refresco o un segundo alimento, la cuenta personal puede acercarse sin problema a los 500 pesos. Para quienes asistan en grupo o desde zonas con servicio especial, el desembolso será todavía mayor.

Comer en el estadio BanorteCortesía

La expectativa alrededor del México vs. Portugal se concentra en lo deportivo, pero el bolsillo también jugará su propio partido. En el nuevo Estadio Banorte, la experiencia de comer y beber dentro del inmueble formará parte del espectáculo.