Megaoperativo Nuevo Nayarit: ejemplo nacional de legalidad, inversión y transformación

La recuperación de terrenos consolida a Nayarit como un destino confiable para la inversión pública y privada, con proyectos que fortalecen el desarrollo económico, turístico y social

Tepic, Nayarit, 13 de noviembre de 2025.– Gracias a la recuperación legal de terrenos realizada durante la administración del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, mediante el Megaoperativo Nuevo Nayarit, el estado se proyecta hacia una nueva etapa de desarrollo turístico e industrial que genera certeza jurídica y confianza a la inversión pública y privada.

El mandatario estatal destacó que esta recuperación, que devuelve al pueblo bienes con un valor histórico, permitirá su aprovechamiento para proyectos productivos que consolidan a Nayarit como el nuevo epicentro del desarrollo turístico e industrial de México, con la proyección de atraer una inversión sin precedentes y colocarlo en el primer lugar nacional en Inversión Extranjera Directa Turística (IEDT).

El doctor Navarro Quintero anunció la autorización de dos polos de desarrollo estratégico: un parque industrial en Tepic–Xalisco, con vocación logística, y un puerto seco en Boca de Chila, que detonará el crecimiento de la zona costera y turística del estado.

Subrayó que el crecimiento económico de la entidad avanza de la mano de la certidumbre jurídica, ambiental y de seguridad, condiciones que hoy ofrecen confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, y consolidan a Nayarit como un modelo de desarrollo equilibrado.

"Con el fin de generar un equilibrio social a la certidumbre jurídica, a la certidumbre de la inversión, a la certidumbre en el medio ambiente, a la certidumbre que damos en materia de seguridad, le damos la certidumbre de satisfacción social a través de la inversión social y así mantenemos al estado de Nayarit en un equilibrio de ver que la inversión llega a dar oportunidades, sin olvidar las necesidades sociales que ellos tienen", señaló el gobernador.

Navarro Quintero destacó que el impulso de estos proyectos responde a la visión nacional de desarrollo encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha dado continuidad a las obras estratégicas en todo el país y promueve nuevos polos de crecimiento con enfoque social y sustentable.

Con estas acciones, Nayarit se encamina a convertirse en el polo de desarrollo turístico más importante de México, con una estrategia que combina inversión pública y privada, generación de empleo, impulso a la infraestructura y desarrollo social con responsabilidad ambiental y transparencia.

El gobierno estatal seguirá generando confianza y certeza jurídica que fortalece la llegada de capitales, el bienestar social y la transformación sostenible de Nayarit, consolidándolo como un territorio de oportunidades, inversión y futuro.