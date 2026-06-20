Suspenden a Marco Bezzecchi, líder del Mundial de MotoGP

El líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi (Aprilia), no participará en el Gran Premio de República Checa, programado este domingo en Brno, por haber golpeado a un comisario de pista este sábado, anunció la dirección de la carrera.

La notificación de la sanción al italiano explica que "luego del accidente, usted empujó y golpeó a comisarios que pista que trataban de levantar su moto".

Una actitud que, según el documento, va contra los intereses del deporte. La escudería Aprilia puede recurrir la sanción.

Bezzecchi se fue al suelo este sábado durante la carrera esprint en una curva cuando rodaba solo y faltaban dos vueltas para meta. Ocupaba el quinto puesto en el momento de la caída.

Según imágenes ofrecidas por un difusor de la carrera, golpeó en dos ocasiones el rostro de un comisario que tenía sus manos sobre el manillar de su moto caída de lado.

Bezzecchi, en busca de su primer título mundial, cuenta con 15 puntos de ventaja sobre su perseguidor y compañero de equipo, Jorge Martín, quien lo superará si termina en el podio el domingo.