21 de junio: ¿Por qué se celebra el Día del Padre en México y qué significa esta fecha en 2026?

El Día del Padre se celebrará en México este domingo 21 de junio de 2026, una fecha dedicada a reconocer la labor, el cariño y la influencia de los padres en la vida de sus hijos y en la sociedad.

A diferencia del Día de las Madres, que se conmemora cada 10 de mayo, el Día del Padre no tiene una fecha fija en el calendario. En México, al igual que en otros países, se celebra cada tercer domingo de junio, por lo que este año corresponde al 21 de junio.

Al tratarse de un domingo y no estar considerado como un día de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo, las actividades comerciales operarán con normalidad durante el fin de semana.

¿Cuál es el origen del Día del Padre?

La historia moderna de esta celebración se remonta a 1910 en Spokane, Washington, Estados Unidos. La iniciativa fue impulsada por Sonora Smart Dodd, quien quiso rendir homenaje a su padre, un veterano de guerra que crió solo a sus hijos tras la muerte de su esposa.

Aunque la propuesta surgió a principios del siglo XX, fue hasta 1972 cuando el gobierno estadounidense reconoció oficialmente el Día del Padre como una celebración nacional. Con el paso de los años, la conmemoración se extendió a numerosos países, que la adoptaron con distintas tradiciones y costumbres.

Una fecha para reconocer las nuevas paternidades

Más allá de los regalos o las reuniones familiares, el Día del Padre también invita a reflexionar sobre cómo ha evolucionado la figura paterna en las últimas décadas.

Actualmente, muchos padres participan de manera más activa en la crianza, el cuidado diario, la educación y el desarrollo emocional de sus hijos. La paternidad moderna ya no se limita al papel de proveedor económico, sino que incorpora tareas de acompañamiento, corresponsabilidad y cuidado.

La fecha también visibiliza la diversidad de familias existentes en la actualidad, incluidas las familias homoparentales y otros modelos familiares que muestran distintas formas de ejercer la paternidad.

Los retos de ser padre en la actualidad

El Día del Padre también pone sobre la mesa algunos de los desafíos que enfrentan millones de hombres, como lograr un equilibrio entre la vida laboral y familiar, acceder a permisos parentales más equitativos y participar plenamente en la crianza de sus hijos.

Especialistas coinciden en que una paternidad involucrada tiene efectos positivos tanto en el desarrollo infantil como en la construcción de comunidades más igualitarias y solidarias.

Por ello, esta celebración representa una oportunidad para agradecer, reconocer y reflexionar sobre el papel que desempeñan los padres y las figuras paternas en la vida cotidiana, así como sobre la importancia de fortalecer vínculos familiares basados en el cuidado, la presencia y el compromiso.