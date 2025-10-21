Marchas y manifestaciones hoy 21 de octubre en la CDMX: Rutas afectadas y alternativas viales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre al menos 12 concentraciones, tres marchas y varias rodadas ciclistas y motociclistas programadas para este martes 21 de octubre, que podrían afectar el tránsito en distintos puntos de la capital.

Entre las movilizaciones más destacadas se encuentran las del sector salud, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) y el colectivo Pro Palestina, así como protestas en demanda de justicia y derechos laborales.

Protestas principales

Trabajadores del Sector Salud de Guerrero

Hora: 07:30 horas

Lugar: Oficinas del IMSS Bienestar (Gustavo E. Campa #54, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón).

Motivo: Exigen basificación, mejoras laborales y pago de insumos.

Alternativa vial: Circular por Av. Insurgentes Sur o Paseo de la Reforma para evitar congestión en Guadalupe Inn.

Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM)

Hora: 10:00 horas

Lugar: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Insurgentes Sur #795, Col. Nápoles).

Motivo: Revisión salarial con exigencia de aumento del 20 %.

Alternativa vial: Evita Insurgentes Sur; usa Viaducto o Eje 5 Sur.

Grupo Pro Palestina “El Mono y Los Olivos”

Hora: 11:00 horas

Lugar: Secretaría de Relaciones Exteriores (Av. Juárez #20, Centro Histórico).

Motivo: Exigen romper relaciones diplomáticas con gobiernos que fomenten agresiones en Medio Oriente y critican la falta de acciones del canciller.

Alternativa vial: Usa Circuito Interior o Av. Chapultepec para rodear la zona.

Movimiento Cannábico Mexicano

Hora: 12:00 horas

Lugar: Senado de la República.

Motivo: Piden incluir la regulación del cannabis en la agenda legislativa.

Alternativa vial: Evita Paseo de la Reforma; usa Insurgentes Norte o calles secundarias de Roma y Juárez.

Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Pública A.C.

Hora: 11:00 horas

Lugar: Parque de la Ciudadela.

Motivo: Reclaman atraso de más de cuatro años en juicios laborales.

Alternativa vial: Circular por Balderas o Eje 1 Norte.

Familiares de víctima de feminicidio

Hora: 11:30 horas

Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Iztapalapa.

Motivo: Exigen justicia por feminicidio ocurrido en 2021.

Alternativa vial: Usa Calzada Zaragoza o Plutarco Elías Calles para evitar Av. Reforma.

Otras concentraciones y rodadas

Además de las marchas mencionadas, la SSC reporta diversas actividades en distintas alcaldías:

Cuauhtémoc: Colectivo La Comuna 4:20 realizará tres concentraciones desde las 10:00 hasta las 13:00 horas en el Congreso de la CDMX, el Parque Francisco Primo de Verdad y la Glorieta Simón Bolívar.

Colectivo La Comuna 4:20 realizará tres concentraciones desde las 10:00 hasta las 13:00 horas en el Congreso de la CDMX, el Parque Francisco Primo de Verdad y la Glorieta Simón Bolívar. Venustiano Carranza: A las 20:00 horas, los Guerreros Bikers Tepito Barrio Bravo efectuarán una rodada solidaria desde el Parque Recreativo Francisco I. Madero.

A las 20:00 horas, los Guerreros Bikers Tepito Barrio Bravo efectuarán una rodada solidaria desde el Parque Recreativo Francisco I. Madero. Benito Juárez: Grupo Cletos Nocturnos iniciará una rodada ciclista a las 20:30 horas desde el Búnker Cletero rumbo a San Jerónimo Lídice.

Iztacalco: “Rodando con Dinosaurios” realizará una rodada por la Fundación de Cáncer de Mama, con salida a las 20:30 horas desde el Parque de las Rosas.

“Rodando con Dinosaurios” realizará una rodada por la Fundación de Cáncer de Mama, con salida a las 20:30 horas desde el Parque de las Rosas. Coyoacán: Estudiantes de la UNAM llevarán a cabo brigadas informativas en la Facultad de Filosofía y Letras, Música y el Colegio de Desarrollo Intercultural.

Las autoridades capitalinas exhortan a planificar traslados con anticipación, consultar las redes sociales de la SSC y del C5 para conocer actualizaciones del tránsito y evitar zonas afectadas durante la jornada.