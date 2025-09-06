Mara Lezama y el director de Grupo Mundo Maya avanzan en soluciones definitivas para beneficio de la población de Tulum

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, sostuvo una reunión productiva con el general Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco, director del Grupo Mundo Maya, para avanzar de manera conjunta en soluciones definitivas a las necesidades e inquietudes de la población de Tulum.

Como parte de esta reunión, la mandataria estatal informó que se acordó acceso libre y total a las playas de la zona.

Explicó que a través del acceso sur de Playa Mangle se podrá ingresar de manera peatonal. Asimismo, en el Parque El Jaguar habrá un segundo acceso libre para todas y todos los residentes de Tulum que presenten identificación oficial (INE).

“Esto es solo el comienzo. Seguiremos trabajando incansablemente para garantizar que tanto locales como visitantes puedan disfrutar de las bellezas naturales que Quintana Roo ofrece”, refirió.

En este tenor, la gobernadora Mara Lezama agradeció a Grupo Mundo Maya por su compromiso y disposición para avanzar juntos en el bienestar de todas y todos.