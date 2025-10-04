Lluvias torrenciales: recuento de las más fuertes de esta temporada

La temporada de lluvias de este año se ha caracterizado por ser una de las más extremas en las últimas décadas, dejando a su paso récords de precipitación en distintas regiones del país y severas afectaciones en la Ciudad de México.

Los datos oficiales confirman que este año, la capital y varias entidades del sur y centro de México se enfrentaron a lluvias sin precedentes que pusieron a prueba la infraestructura urbana y los sistemas de drenaje.

Récords históricos

En la Ciudad de México, julio superó todos los registros recientes al acumular 298 milímetros de lluvia, lo que duplicó el promedio histórico mensual de 150 mm. En total, ese mes dejó 298 millones de metros cúbicos de agua, cifra que marcó un récord histórico.

Junio también sorprendió con 337 millones de metros cúbicos, equivalentes a 226 mm acumulados, lo que lo convirtió en el mes más lluvioso de su tipo en décadas. Para el 20 de agosto, la capital ya había registrado 662.18 mm de precipitación desde enero, cifra muy por encima del promedio histórico de 530.14 mm para esa fecha.

El 10 de agosto fue un día particularmente crítico: el Zócalo capitalino registró 84.50 mm de lluvia en un solo día, superando el récord anterior de 67 mm que se mantenía desde 1952; incluso, septiembre tampoco se quedó atrás, con un acumulado de 246 mm, un 82% por encima de lo habitual.

En esa misma etapa, el 27 de septiembre se contabilizaron 31.4 millones de metros cúbicos en apenas 24 horas, lo que representó un nuevo máximo para la temporada, dejando afectaciones en la capital y en Chalco, Estado de México, donde hubo calles anegadas con hasta 80 centímetros de agua, provocando severas interrupciones en la movilidad.

En el sur del país, el huracán Erick, degradado a categoría, causó lluvias torrenciales en Oaxaca y Guerrero, elevando los riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra en comunidades vulnerables.

Causas y consecuencias

Expertos en meteorología señalan que la combinación de humedad persistente del Pacífico y el Golfo de México, junto con fenómenos de baja presión y la topografía del país, ha favorecido lluvias extremas puntuales. Además, diversos estudios sugieren que el cambio climático podría estar intensificando la frecuencia e intensidad de estos episodios, lo que se refleja en anomalías cada vez más marcadas en los registros pluviométricos.

Como consecuencias podemos observar que las múltiples alcaldías de la Ciudad de México sufrieron encharcamientos, cortes de electricidad, caída de árboles y daños en infraestructura; frecuentemente, el tránsito vehicular es afectado en las principales avenidas, mientras que viviendas en zonas como Xochimilco, Iztapalapa, Tlalpan y Tláhuac tuvieron filtraciones y daños en los servicios básicos.

Autoridades y especialistas resaltan la urgencia de reforzar la infraestructura hidráulica y mantener en buen estado los sistemas de drenaje. También se plantea fortalecer los sistemas de alerta temprana en zonas de riesgo y adoptar un urbanismo más resiliente que considere la preservación de áreas de infiltración y evite la construcción en zonas vulnerables.