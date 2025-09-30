Más de 10,000 familias afectadas por lluvias en Valle de México

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que más de 2,000 familias resultaron afectadas por las fuertes lluvias registradas el pasado fin de semana, y aseguró que su administración desplegó brigadas de atención para apoyar a la población damnificada. Mientras que en Nezahualcóyotl la cantidad de familias perjudicadas fue de alrededor de 8,000.

Durante la entrega del programa Ingreso Ciudadano Universal, Brugada lamentó la magnitud de los daños ocasionados y subrayó que la prioridad de su gobierno es garantizar apoyo inmediato.

La jefa de Gobierno explicó que, tras el recorrido realizado en las zonas más impactadas, su administración ya trabaja en la atención directa a los damnificados, con el despliegue de brigadas de evaluación de daños y la coordinación con las secretarías locales para canalizar recursos y apoyos de emergencia.

Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal de Neza, destacó que la tormenta provocó inundaciones en al menos 24 zonas del municipio, entre ellas Loma Bonita, Reforma, Evolución, Águilas, Metropolitana y Las Águilas, consideradas de las más afectadas.

“Fue una lluvia muy fuerte, se equiparó a lo que regularmente cae en un mes, más de 90 milímetros, y eso nos impactó muchísimo. Solo en esta zona que llamamos el ‘punto cero’ tenemos cerca de 8,000 familias afectadas”, precisó el edil, quien reconoció la coordinación inmediata entre los tres niveles de gobierno.

Por su parte, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, explicó que, tras la instalación de un centro de mando conjunto entre la Conagua, el gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, se desplegaron 53 equipos especializados, 20 tipos de bombas y vehículos de desazolve para acelerar el desalojo del agua.

Asimismo, informó que durante las primeras horas de limpieza se retiraron 15 toneladas de basura.