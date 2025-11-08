Inversión en infraestructura, motor para el desarrollo, generación de empleo y prosperidad compartida: inauguración de la Autopista Tepic-Compostela

La ceremonia de inauguración fue presidida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Para mejorar la conectividad del Estado de Nayarit y del occidente de México, Banobras pone en operación el tramo Tepic–Compostela, construido a través del innovador esquema de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO) y con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) por 4 mil 212 millones de pesos. El tramo es una obra estratégica que fortalecerá la conectividad regional y contribuirá al desarrollo económico de la región.

Durante la ceremonia inaugural, presidida por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el Director General del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Alberto Mendoza Sánchez, destacó que este proyecto tendrá un impacto significativo en los más de 490 mil habitantes de los municipios de Tepic, Xalisco y Compostela, quienes ahora cuentan con una vía moderna, segura y eficiente para el traslado de personas y mercancías.

Señaló que esta autopista, que cuenta con una longitud de 26 kilómetros, forma parte del compromiso del Gobierno de México de ampliar y modernizar la red carretera nacional bajo una visión integral de conectividad, eficiencia y bienestar.

El titular de Banobras comentó que la puesta en operación del tramo Tepic–Compostela forma parte de las acciones prioritarias instruidas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientadas a consolidar la conectividad del occidente del país y a fomentar el desarrollo económico con equidad territorial.

Con este tipo de proyectos, dijo, Banobras contribuye al fortalecimiento de la infraestructura nacional, promueve el bienestar social y reafirma su compromiso con la prosperidad compartida.

El tramo incluye 10 puentes, 2 entronques, un túnel, 12 pasos inferiores vehiculares, 6 pasos superiores de maquinaria, 3 pasos superiores vehiculares, 2 pasos superiores de ferrocarril y una plaza de cobro. Se estima un tránsito diario promedio anual (TDPA) de 6 mil 400 vehículos, lo que permitirá reducir a la mitad el tiempo de traslado entre Tepic y Compostela, con un ahorro aproximado de 35 minutos por viaje.

Durante su primera etapa, la Autopista Tepic–Compostela operará libre de peaje hasta el 8 de enero de 2026, facilitando la integración de comunidades y actividades económicas en la región.

Esta autopista se integra al Programa Carretero de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y complementa los tramos previamente desarrollados: Compostela–Las Varas (29.4 km), en operación desde marzo de 2024; así como Jala–Compostela (54 km) y el Ramal a Compostela (13 km), puestos en operación en 2018. En conjunto, estas obras consolidan el corredor carretero que une Nayarit y Jalisco, mejorando el flujo logístico, la seguridad vial y el acceso a bienes y servicios para la población.

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) es una institución sólida que mantiene, rehabilita y opera 13 tramos de la red carretera nacional, además del tren Insurgente en la Zona Interurbana de la CDMX y el Estado de México.

Banobras es el cuarto banco más grande del sistema financiero mexicano por tamaño de cartera, reafirma su compromiso con el desarrollo de infraestructura estratégica que impulsa la competitividad regional y mejora la calidad de vida de las y los mexicanos.

A la ceremonia de inauguración, asistió el Gobernador del Estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero; el Subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, representantes de los tres órdenes de gobierno y personas trabajadoras y representantes de las empresas que participaron en la construcción.