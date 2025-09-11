Proyecto de Presupuesto 2026: Instituciones que perderían recursos

Con el Proyecto de Presupuesto para el 2026 se puede vislumbrar las que serán las prioridades de la gestión pública en dicho año.

Entre las instituciones que, de aprobarse, enfrentarían una caída en el total de recursos recibidos están el INE (Instituto Nacional Electoral) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con caídas de 18% en el presupuesto recibido.

Para el INE se estarían dejando de percibir cerca de 22,837 millones de pesos; cabe destacar que este 2025 gran parte del presupuesto del INE se destinó a las elecciones judiciales.

Por su parte, la SSPC perdería cerca de 60,111 millones de pesos en comparación con lo aprobado para el 2025.

Otras secretarías que perderían serían la de Cultura, la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Oficina de la Presidencia de la República.