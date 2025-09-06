Inaugura el Gobernador Rocha Moya el primer “Sendero de Paz”, en Mazatlán

Se trata del rescate de espacios públicos para convertirlos en parques seguros para la convivencia familiar y la práctica de deportes

Mazatlán, Sinaloa, a 4 de septiembre de 2025.- Acompañado por altos mandos militares y de la Guardia Nacional, el gobernador Rubén Rocha Moya inauguró en la colonia Santa Fe, el primer parque denominado Senderos de Paz, que es un espacio recuperado del abandono y que servirá a partir de ahora para la sana convivencia y esparcimiento, así como la práctica de deportes al aire libre.

Como parte de una gira de trabajo por el municipio de Mazatlán, el gobernador Rocha concluyó esta intensa jornada en el sector de Santa Fe, donde arribó acompañado por la presidenta municipal, Estrella Palacios Domínguez; y por la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, la doctora Eneyda Rocha Ruiz, para entregar este nuevo parque de grandes dimensiones.

En su mensaje, el mandatario estatal reconoció que estas áreas históricamente habían estado en el abandono y olvidadas por parte de los gobiernos, pero ahora en esta nueva era de la Cuarta Transformación, se busca rescatarlas y convertirlas en espacios seguros para el esparcimiento de las familias.

Precisamente, el gobernador Rocha recibió las peticiones de los vecinos de este populoso sector, quienes en primer lugar le solicitaron el alumbrado público, así como la rehabilitación del drenaje sanitario, que últimamente ha colapsado.

“Qué es lo importante? Que vengamos, que les escuchemos sus demandas y nos las llevemos para ordenarlas para ver qué es lo que podemos hacer para solucionarlas, y por lo pronto nos vamos a llevar el compromiso del alumbrado”, dijo.

Al dar la bienvenida, la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, le agradeció al gobernador Rocha la recuperación de este parque, que se convierte en el primer Sendero de Paz para que Mazatlán tenga espacios seguros para la convivencia familiar, el esparcimiento y que los niños y jóvenes tengan lugares adecuados para la práctica de sus deportes preferidos.

“Hoy es un día muy especial porque estamos cumpliendo un sueño para los habitantes de esta comunidad, recuperando este parque, que es el centro de esta comunidad para transformarlo en el primer Sendero de Paz. Eso es posible gracias al apoyo de nuestro amigo el gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, para que Mazatlán tenga espacios seguros, dignos, para el crecimiento y el desarrollo social”, dijo.

Palacios Domínguez reconoció que este compromiso cumplido, como es el rescate de este espacio público, es también gracias a la colaboración del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional.

La directora de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mazatlán, Cristina Ovalle Acosta, informó que la inversión fue de 2 millones 542 mil pesos, pues el parque consta de un campo de futbol con pasto sintético con cerca perimetral, canchas de voleibol y basquetbol, juegos infantiles, andadores para caminar y correr, bancas, así como un mural artístico titulado El Jardín de los Valores, en el que participaron en su elaboración 40 niñas y niños de esta colonia.

Todo el parque tiene 47 lámparas led que iluminan las diferentes secciones, y además se rehabilitó una antigua caseta de policía que estaba en desuso, esto para brindar seguridad permanente a los más de 4 mil 500 habitantes de este sector, de los cuales, 500 son jóvenes deportistas que harán uso de este parque.

También acompañaron al gobernador Rocha por parte de las autoridades militares, el comandante de la Cuarta Región Naval, el vicealmirante José Daniel Reséndiz Sandoval; el subjefe de Estado Mayor de la Tercera Región Militar, general Brigadier Carlos Alberto Rojas Martínez; y el comandante del Octavo Batallón de la Guardia Nacional, teniente coronel Guillermo Caballero de León.

De igual manera lo acompañaron la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla; el director del ISIFE, Hugo Echave Meneses; y el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, diputado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo.