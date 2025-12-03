Impugna gobierno orden de juez que levanta bloqueo a casinos

Luego de que un juez federal ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) levantar el bloqueo contra los casinos propiedad del dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su gobierno ya impugnó dicha resolución.

"Desde nuestra perspectiva no había ninguna razón y por eso hay la impugnación por parte de Secretaría de Gobernación a la siguiente instancia. Vamos a ver qué dice la siguiente instancia”, dijo la mandataria en conferencia matutina.

Incluso destacó el papel del Tribunal de Justicia Administrativa en este tipo de asuntos, al señalar "que antes la presidenta de la Corte, o el presidente de la Corte era el presidente del Poder Judicial, de la Corte y del Consejo de la Judicatura, todo estaba en el mismo lugar, ahora no.

“Ahora el Tribunal de Disciplina Judicial es quien sanciona a los jueces y yo pienso que ese Tribunal de Disciplina Judicial, pues tiene que avanzar en la sanción, ahí donde se conoce, se presume que hay corrupción o que hay tráfico de influencias, entonces ese tribunal tiene que funcionar adecuadamente”, dijo.

No obstante, añadió que no se trata de sancionar a todos los jueces, sino que se analicen los asuntos y se informe sobre su trabajo.

Aunado a que dijo que el caso deberá seguirse por la nueva persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

“Siempre que hay presunción de lavado de dinero, se presenta denuncia penal, es obligatorio y quedaría en manos de quien vaya a quedar en la fiscalía”, señaló.

Esto al sostener que la acusación contra Salinas Pliego no es un tema político, sino jurídico.

“La gente quiere conocer cuáles son los procedimientos para el cobro de estos impuestos, donde ya la Corte definió un criterio y una resolución. Y también el caso de los casinos para todos los casinos”, enfatizó.