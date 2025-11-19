Harfuch anuncia detención del autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo; está ligado al CJNG

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este miércoles la detención de Jorge Armando “N”, identificado como uno de los autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre.

El operativo, precisó, fue posible gracias a una investigación conjunta entre dependencias federales y la Fiscalía General del Estado de Michoacán, precisó el titular de la SSPC.

García Harfuch reveló que Jorge Armando ‘N’, alias “El Licenciado” como uno de los líderes de la célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la localidad y que planeó el homicidio del fallecido alcalde de Uruapan.

Además, detalló que el análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas, labores de inteligencia y herramientas tecnológicas permitió reconstruir la secuencia de hechos. El trabajo llevó a identificar a dos sujetos —Fernando Josué “N” y Ramiro “N”— quienes acompañaron al agresor, Víctor Manuel “N”, neutralizado en el momento del ataque.

El funcionario detalló que los acompañantes fueron hallados sin vida el pasado 10 de noviembre en la carretera Uruapan–Paracho, en lo que las autoridades consideran un intento de impedir el avance de la investigación. Sus teléfonos también fueron localizados, y el análisis de los dispositivos reveló su participación directa en un grupo de mensajería donde se planeó la agresión.

También que, en estas conversaciones se estableció que un sujeto apodado “El Licenciado”, identificado como Jorge Armando “N”, fungía como mando de la célula, dando instrucciones, coordinando movimientos y presionando a los integrantes para consumar el homicidio.

Según el funcionario, los mensajes recuperados mostraron que la célula colocó a sus integrantes en diferentes puntos para seguir al alcalde y reportar en tiempo real su ruta y actividades.

A las 18:06 horas, Ramiro “N” envió un video desde la jardinera donde ocurriría el ataque, confirmando que se encontraba en el sitio para ubicar al edil. Más tarde, a las 19:45, el grupo reportó que Manzo asistía al Festival de Velas, y cerca de las 20:00, Ramiro informó que el tirador había sido sometido por autoridades y que el alcalde estaba siendo atendido.

Minutos antes del ataque, según los mensajes analizados, Jorge Armando “N” ordenó disparar “con quien estuviera acompañado” y rematar al presidente municipal “a como dé lugar”.

Con la información obtenida, autoridades federales y estatales ubicaron a Jorge Armando “N” en la colonia Centro de Morelia, donde fue detenido en un operativo conjunto entre la SSPC, la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Sedena, la Semar y el Centro Nacional de Inteligencia.

Afirmó que la aprehensión representa “un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable” del homicidio, y aseguró que no habrá impunidad.

Mientras que, la revisión de los videos y chats también permitió documentar que Ramiro “N” fungía como instructor de armas para otros integrantes y aplicaba castigos físicos cuando no seguían órdenes.