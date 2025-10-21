Gobierno de San Luis Potosí refuerza acciones de apoyo en la huasteca potosina

Con la instalación del Comité de Evaluación de Riesgos se escucharon las principales necesidades de la población y se planteó un plan de acción para apoyar a familias con daños en sus viviendas, caminos y áreas de trabajo.

Dando puntual seguimiento a las instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno del Estado intensificó las acciones de apoyo en la Huasteca como parte de la campaña "Todos Unidos por la Huasteca", mediante una brigada interinstitucional conformada por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) y la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM).

Como parte de estas labores, visitaron el municipio de Tamuín y conformaron el Comité de Evaluación de Riesgos, con el propósito de atender de manera coordinada las consecuencias derivadas de las intensas lluvias recientes.

Foto: Cortesía Gobierno de San Luis Potosí

La titular de la dependencia, Isabel Leticia Vargas Tinajero, informó que además de la evaluación en campo realizada en Tamuín, ya se prepara el envío de víveres recolectados por la dependencia, al tiempo que se diseñan estrategias firmes para reactivar las actividades productivas.