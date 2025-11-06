Gobierno presenta Plan Integral contra el Abuso Sexual en México tras agresión a Sheinbaum

Luego del episodio de acoso sufrido por la presidenta Claudia Sheinbaum durante un recorrido en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el Gobierno federal presentó el Plan Integral contra el Abuso Sexual, una estrategia que busca homologar este delito en todo el país y garantizar un acceso efectivo a la justicia para las víctimas.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, aseguró que el objetivo principal es fortalecer la respuesta institucional y promover un cambio cultural que erradique conductas machistas normalizadas en espacios públicos y privados.

“Queremos decirles a todas las mujeres, niñas y jóvenes que no están solas. Cuando vivan algún tipo de violencia es importante denunciarlo. Hoy hay una presidenta que las cuida y una secretaría que trabaja todos los días para ello”, señaló.

¿Qué se considera abuso sexual?

El abuso sexual incluye tocamientos sin consentimiento, actos sexuales forzados o la obligación de la víctima a observar o participar en actos de connotación sexual. Se consideran agravantes el uso de violencia física, la agresión a menores de edad o a personas en situación de vulnerabilidad.

.

Actualmente, el Código Penal Federal establece penas de 6 a 10 años de prisión y multas económicas. Con la homologación, estas sanciones podrían reforzarse y aplicarse de manera uniforme en todo el país.

Homologación nacional del delito

La funcionaria explicó que el plan contempla impulsar reformas para que el abuso sexual sea considerado un delito grave en todas las entidades federativas. Actualmente, el tratamiento penal varía entre estados:

En 19 entidades existen criterios avanzados y agravantes claros.

En 9 se reconoce el delito, pero sin agravantes suficientes.

En 4 ni siquiera se utiliza el término “abuso sexual” en la tipificación.

Con la homologación, se busca que las sanciones sean contundentes y que las víctimas puedan denunciar bajo las mismas condiciones en cualquier estado del país.

Acceso a la justicia y denuncia más ágil

La estrategia también plantea una coordinación estrecha con fiscalías estatales, ministerios públicos y poderes judiciales para agilizar los procesos de denuncia, incorporar protocolos con perspectiva de género y capacitar al personal encargado de atender a víctimas.

Además, se reforzarán campañas nacionales para informar a mujeres y niñas sobre sus derechos y las rutas de atención disponibles, incluyendo la Línea 079.

Cambio cultural y llamado a los hombres

Hernández subrayó que la estrategia no sólo está dirigida a las mujeres, sino también a los hombres, a quienes llamó a cuestionar prácticas que históricamente se han considerado “normales”, pero que representan violencia.

“Hacemos un llamado a los hombres a reflexionar sobre conductas y actitudes aprendidas que violentan e incomodan a las mujeres”, expresó.