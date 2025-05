Ganar una elección sin decir quién eres, reto del juez penal

Entre presiones laborales, recorridos discretos por motivos de seguridad y críticas, es como algunas candidatas, que también son trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, tratan de hacer campañas para lo que será la primera elección de jueces, magistrados y ministros del país.

“Con motivo de la reforma, pues en octubre nos mandaron a una tómbola, me tocó número impar y mi plaza se fue a elección popular. En realidad estoy contendiendo por el cargo al que ya había accedido por exámenes”, narra Nancy Selene Hidalgo Pérez, jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México y ahora candidata por el mismo cargo ubicado en Almoloya de Juárez, conocido como el Altiplano.

Y es que ella, al igual que otros 377 candidatos, compiten en esta elección judicial por mantener su cargo. Situación que los ha obligado a modificar por completo su plan de vida.

“Es complicado porque yo estoy adscrita al centro de justicia de máxima seguridad del país. Entonces, la verdad es que debemos manejarnos nosotros con mucha precaución, mucha seguridad por el tipo de asuntos que llevamos.

“Ahorita es como obligatorio salir o contender en una campaña para estos cargos, porque la mayoría de los que lo estamos haciendo somos jueces jóvenes, que veníamos llegando y nos nos mandaron a la tómbola con nuestras plazas”, añade la jueza, quien es conocida por dictar una de las sentencias en el caso de la llamada Estafa Maestra.

Asimismo, detalla que aunque su campaña avanza bien, también reconoce que ha sido muy discreta, debido a la carga de trabajo, el contexto de riesgo de su labor y las zonas en las que le toca hacer campaña, las cuales pertenecen al Distrito 1 del Estado de México, es decir, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Coacalco y algunos otros municipios aledaños que serán los únicos que podrán votar por ella.

“Voy al tianguis, a plazas de algunos lugares. Además, me tocó en municipios que están muy lejos de donde yo ejerzo mis funciones. Entonces, realmente la visita o el caminar en territorio me ha tocado o puedo hacerlo nada más los fines de semana, porque entre semana pues hay muchísimo trabajo y nosotros no tenemos un horario laboral (…) las audiencias las desahogamos nosotros, las decisiones las tomamos nosotros y el día se nos va y es imposible acudir a realizar campañas”, explicó.

Asimismo, la jueza del Altiplano destaca que la mayoría de los juzgadores en funciones ocupan el cargo por sus conocimientos y habilidades y no cuentan con los recursos económicos para hacer grandes campañas.

Finalmente, la candidata destaca que aunque sabe que está preparada para el cargo, es consciente de que existe la posibilidad de no ganar, pero considera que “si la sociedad mexicana decidió esto y quiere tener jueces que sean simpáticos o que les generen otros sentimientos, al final tendrá que asumir también las consecuencias de esta decisión”.

Labor titánica

Por su parte, Laiza Margarita Ramírez Valerio, candidata a jueza de distrito en materia laboral en la Ciudad de México y quien actualmente trabaja como secretaria de un tribunal colegiado dictando sentencias, destaca que el trabajar y hacer campaña ha sido una labor “titánica”.

“Únicamente tenemos nuestras redes sociales y salir a entregar volantes en horario no laboral. El Consejo de la Judicatura Federal emitió una circular donde se permitía a los candidatos, en la medida de las posibilidades de sus órganos, salir a las 3 de la tarde, lo que implicaba como que cada juzgado o tribunal tenía que administrarse. Después de ese horario ya podemos hacer campaña…pero sí ha sido un proceso muy, muy complicado”, explica.

Asimismo, la candidata con el número 12 en la boleta amarilla del Distrito 4 que comprende la alcaldía Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, reconoce que ha sido complejo salir a la calle para explicar su labor y de qué trata el cargo por el que compite, pues la mayoría de las personas no les interesa esta elección o hay quien definitivamente rechaza salir a votar.

Aunado a que muchos de los trabajadores del Poder Judicial que decidieron competir por un cargo, han tenido que lidiar con las críticas de sus compañeros, pues participar en la elección judicial es visto como una traición.

“También ha habido personas de adentro que critican mucho la participación de quienes hemos decidido contender, porque lo consideran como una traición a tus anteriores titulares.

“En mi caso muy particular, dos de los magistrados con los que laboré —que tuvieron que retirarse derivado de esta reforma— fueron los que nos incentivaron a que nos escribiéramos, a que teníamos que pelear y teníamos que demostrar el PJ, pues no solamente era corrupto, que somos personas honestas, valiosas, que venimos desde abajo y que podemos desempeñar el cargo”, sostuvo.

Sobre la campaña que ahora realiza, la candidata a jueza destaca que es financiada por su sueldo y algunos ahorros. Además de señalar que hacer campaña se traduce en un jornada laboral doble que avanza a cuentagotas.