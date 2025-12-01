Falleció Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada

Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada, falleció este día, informó el Gobierno de la Ciudad de México.

Alrededor de las 16:00 horas, el gobierno capitalino expresó sus condolencias a la mandataria local, a través de un posteo en sus redes sociales.

“Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a su familia en este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo, fortaleza y paz”.

Sheinbaum expresa condolencias a Clara Brugada

Una vez que se dio a conocer la noticia, destacadas figuras de la política mexicana expresaron sus condolencias a la jefa de Gobierno, entre estas la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, quien en sus redes personales lamentó la muerte de Margarita Molina Ríos.

“Lamento el fallecimiento de la señora Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Mi solidaridad y cariño a Clara, sus familiares y amigos”, mencionó.

El mensaje de amor de Clara Brugada a su mamá Margarita Molina

El afecto de la jefa de Gobierno a su madre era palpable, tal y como lo demostró el 10 de mayo del año pasado, cuando utilizó sus redes sociales para destacar su amor, admiración y agradecimiento hacia su mamá.

“Mi mamá es el tesoro más grande que tengo. Agradezco a Dios por permitirme disfrutar de su compañía.

“Cuando le compartí mi sueño de ser jefa de Gobierno para ayudar a quienes más lo necesitan, su apoyo fue incondicional.

“Siempre me ha alentado para alcanzar mis metas y ahora me verá orgullosa trabajar por nuestra Ciudad”.