Derrames y fugas en Pemex se disparan durante el sexenio de AMLO, señalan reportes oficiales

Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se incrementó considerablemente el número de derrames y fugas de hidrocarburos de Pemex, comparado con las ocurridas en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto; sin embargo, el volumen total derramado representó menos de la mitad de lo reportado en el periodo previo.

De acuerdo con datos de los informes de sostenibilidad de Pemex, entre 2013 y 2018 la empresa reportó 1,848 eventos y entre 2019 y 2024, la cifra se incrementó a 6,609, lo que representa una variación de 257.63%. Las cifras no incluyen tomas clandestinas.

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Entre 2013 y 2018, los derrames sumaron 40,903 barriles y 221 millones de pies cúbicos de hidrocarburos, mientras que entre 2019 y 2024 los derrames y fugas sumaron 17,403 barriles (menos de la mitad) y 175 millones de pies cúbicos de hidrocarburos.

En 2024, la empresa registró 1,037 eventos relacionados con fugas y derrames, una disminución del 15% respecto a los eventos reportados en 2023.

Los registros indican que, al cierre de 2024, el inventario acumulado de sitios con derrame de hidrocarburos fue de 1,185 hectáreas, lo cual representó un ligero aumento respecto de 2023 cuando se registraron 1,138 hectáreas.

Según la empresa, en 2024 se realizó la atención por derrames de hidrocarburos (contención, recuperación y limpieza del sitio) en una superficie de 149 hectáreas, distribuidas en los activos de producción de la región sur de Pemex Exploración y Producción.

Asimismo, Pemex cerró 2024 con 240 casos de riesgos ambientales, de los cuales 55 estaban siendo atendidos y 62 en proceso de atención, 77 en un programa de trabajo para años subsecuentes y 46 pendientes de programar.

El monto estimado para la atención del inventario de riesgos ambientales al cierre de 2024 fue de 15,728 millones de pesos.

Ese año concluyó la atención de 16 riesgos ambientales con una inversión de 237.2 millones de pesos. De estos, dos corresponden al almacenamiento de residuos peligrosos y trece a la atención de sitios afectados con hidrocarburos en Pemex Logística, y en Pemex Exploración y Producción.

ASEA reporta aumento de sitios contaminados por hidrocarburos

Por otra parte, según datos de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), durante los últimos cuatro años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se registraron 245 sitios contaminados con residuos peligrosos del sector hidrocarburos, los que representan 75 más que los 170 reportados durante los últimos cuatro años del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

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En el portal de datos abiertos del gobierno federal la ASEA solo comparte información entre 2015 y 2024.

Según esta fuente de información, de 2015 a 2024 se registraron 547 sitios contaminados con hidrocarburos en 481 municipios del país.

Los registros señalan que en ese periodo 55 derrames de contaminantes ocurrieron en Veracruz; 46 en Chihuahua; 41 en Sonora; 35 en Jalisco y 33 en Tamaulipas.

Donde menos se registraron casos fue Tlaxcala y Morelos con uno cada uno y Ciudad de México donde hubo dos.

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Si se considera el número de municipios más afectados, destaca Veracruz con 52, Chihuahua 40, Jalisco 34, Sonora, 30 y Tamaulipas 29.

En 2024 se registraron 87 sitios contaminados con hidrocarburos, lo que significa 29 más que los registrados en 2023 y 37 más que los 50 ocurridos en 2020.

En 2024 los estados del litoral del Golfo de México, es decir, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, registraron un total de 23 derrames de los cuales 12 ocurrieron en Veracruz y cinco en Tamaulipas.

En 2023 en esos mismos estados se reportaron ocho casos: cinco en Veracruz, dos en Tamaulipas y uno en Tabasco.