¿Tienes un negocio? Banamex lanza 28 cursos gratis para pymes y emprendedores

Emprender no solo implica tener una buena idea, sino aprender a sostenerla, sobre todo en un entorno donde la mayoría de las pequeñas y medianas empresas (pymes) fracasan en sus primeros años, por ello la capacitación se vuelve una herramienta estratégica. Bajo esta premisa, Banamex presentó Academia PyME, una plataforma de cursos gratuitos para fortalecer la gestión de negocios.

La iniciativa, impulsada junto con Educación Financiera Banamex, ofrece 28 cursos gratuitos en línea enfocados en finanzas, marketing, tecnología y liderazgo, con el objetivo de mejorar la administración y operación de las pequeñas y medianas empresas.

El formato digital permite a los emprendedores acceder a los contenidos desde cualquier lugar, en cualquier momento y a su propio ritmo, lo que facilita la capacitación continua, puesto que el tiempo y los recursos para las pymes suelen ser limitados.

Capacitación para reducir el fracaso

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 75% de las pymes en México no supera los dos años de vida, lo que evidencia la necesidad de fortalecer habilidades de gestión y planeación.

En este contexto, Academia PyME busca cerrar brechas en conocimientos clave, por ello cuanta con diversos módulos como finanzas, donde los emprendedores o dueños de pequeños negocios podrán capacitarse en temas de inversión estratégica, control de costos, presupuesto efectivo, entre otros.

Mientras que el módulo de liderazgo se podrá aprender de cultura organizacional, resolución de conflictos y delegar con éxito, así como módulos de marketing y tecnología para mejorar la competitividad de los negocios.

Itza Morales, directora del segmento PyME de Banamex, señaló que la capacitación es un pilar para el crecimiento empresarial.

“Estamos convencidos de que el crecimiento sostenible de las pequeñas y medianas empresas se construye con acceso a capacitación, digitalización y financiamiento competitivo”, afirmó.

Por su parte, Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera Banamex, subrayó que la formación permite a los negocios transitar de la incertidumbre a la estrategia.

“La educación financiera para las pymes les permite dejar de sobrevivir por suerte para empezar a crecer por estrategia. Es como un seguro que ayuda a transformar la incertidumbre en mayor estabilidad”, explicó.

Los cursos de Academia PyME se pueden consultar en el Sitio de Educación Financiera Banamex, así como en YouTube.

Impulso al ecosistema emprendedor

El lanzamiento de Academia PyME forma parte de la estrategia de Banamex para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. En los últimos meses, la institución ha establecido 20 alianzas con gobiernos locales, cámaras empresariales y organismos del país para impulsar la profesionalización del sector.

Estas acciones se complementan con más de 444 millones de pesos en créditos, así como herramientas de e-commerce, soluciones de cobro, capacitación en ciberseguridad y acceso a tecnologías como la inteligencia artificial.

La iniciativa también se alinea con el Plan México del Gobierno Federal para apoyar a las pymes del país.