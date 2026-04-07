Samsung espera octuplicar sus beneficios del 1T de 2026 con la ayuda de los chips de IA

Samsung Electronics pronosticó este martes que sus beneficios del primer ⁠trimestre superarían el total de sus ganancias del año pasado, superando las expectativas, en un momento en que la creciente demanda de infraestructura de inteligencia artificial ha puesto a prueba ⁠la oferta y ha impulsado al alza ⁠los precios de los chips.

Samsung se ha convertido en uno de los principales beneficiarios del auge de los centros de datos de IA, que ha limitado la oferta de chips tradicionales utilizados en teléfonos inteligentes, ordenadores personales y consolas de videojuegos, y ha provocado que los precios de los chips casi se duplicaran sólo en el primer trimestre.

El mayor fabricante mundial de chips de memoria estimó un beneficio operativo de 57.2 billones de wones (37,920 millones de dólares) para el periodo de enero a marzo, frente a una estimación de LSEG SmartEstimate de 40.6 billones de wones y un aumento de más de ocho veces con respecto a los 6.69 billones de wones del año anterior.

Estos resultados récord casi triplican el anterior récord de beneficio operativo trimestral de Samsung, de 20 billones de wones, alcanzado en el cuarto trimestre del año pasado.

La firma de análisis TrendForce prevé que los precios de los chips DRAM —memoria dinámica de acceso aleatorio— aumenten más del 50% en el trimestre actual, ya que la escasez persiste.

"Dado que los clientes anticipaban nuevas subidas, los precios contractuales reales resultaron ser más altos, lo que llevó a superar las previsiones", dijo Kim Sunwoo, ⁠analista de Meritz Securities.

La empresa también se está beneficiando ⁠de la caída de la moneda surcoreana, ⁠que se ha situado en su nivel más bajo en casi 17 años frente al dólar ⁠estadounidense, lo que ha impulsado los ingresos repatriados.

Las acciones de Samsung cerraron con una subida del 1.8%, hasta los 196,500 wones por acción, el martes por la mañana, superando el aumento del 0.8% del mercado en general

Las acciones de su competidor SK Hynix cerraron con una subida del 3.4 por ciento.

Samsung afirmó que se espera que sus ingresos crezcan un 68%, hasta alcanzar los 133 billones de wones, en el periodo comprendido entre enero y marzo.

La empresa ⁠dará a conocer los detalles de sus resultados del primer trimestre el 30 de abril.