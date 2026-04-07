Al menos dos personas mueren en un tiroteo frente al consulado israelí en Estambul

Al ⁠menos dos atacantes murieron y uno resultó gravemente herido en un tiroteo con la policía que tuvo ⁠lugar este martes justo ⁠frente al edificio que alberga el consulado israelí en Estambul, según informaciones de medios de comunicación y un vídeo de Reuters.

El vídeo de Reuters mostraba a agentes de policía sacando sus armas y poniéndose a cubierto mientras se escuchaban disparos durante al menos 10 minutos. Una persona estaba cubierta de sangre.

Otras imágenes obtenidas por Reuters mostraban a un aparente atacante moviéndose entre autobuses blancos de la policía y de seguridad aparcados y disparando durante varios minutos con un rifle automático y una pistola. Dos cadáveres yacían en las calles y zonas verdes cercanas.

Medios informaron de que dos agentes de policía habían resultado heridos en el incidente, que se produjo justo frente ⁠a la torre donde se encuentra ⁠el consulado israelí, ⁠en el distrito financiero de Estambul.

Desde que comenzó la guerra ⁠entre Hamás e Israel en 2023, se ha mantenido una fuerte presencia policial armada en la zona cercana al consulado israelí.

Una fuente con conocimiento del asunto afirmó que, en la actualidad, no hay diplomáticos israelíes destinados en Turquía.