Más vale prevenir y Roche lo sabe

¿Hacerte en casa una prueba tan sencilla y rápida que te indique si tienes o eres propensa a algún padecimiento como el VPH, medicamentos de aplicación sencilla y con una efectividad más prolongada, o saber y sobre todo que te apliquen esa molécula que tú no tienes y por el que te enfermaste pese a ser una persona considerada saludable? Esto es en lo que trabaja y pone en la realidad la farmacéutica Roche, mejor conocida por medicamentos como Tamiflu.

La farmacéutica que en México dirige Mónica Palomanes Seoane, se alinea al ADN de la compañía de origen suizo, la cual se enfoca en la prevención e investigación, que la ha caracterizado desde hace más de 100 años.

Manteniendo las líneas de investigación en padecimientos crónicos degenerativas en las que han venido trabajando, como cáncer, pero ahora extendiendo sus investigaciones y tratamientos en los efectos colaterales.

Además de investigar por qué hay pacientes que aun fumando o teniendo malos hábitos de salud no desarrollan ciertas enfermedades y, otras consideradas con hábitos saludables pueden caer en enfermedades crónicas. Para realizar medicamentos que permitan al paciente enfermo dotarse con dicha molécula combatiendo esa deficiencia en su sistema.

No es gratuito este enfoque que trae Roche. Si bien es cierto, la farmacéutica, una de las más importantes a nivel mundial, sigue sus orígenes en la investigación y desarrollo de moléculas, no baja la guardia y pone todo lo aprendido con la pandemia generada por el Covid. Pues, dejó claro lo frágil que es la humanidad con el tema de salud, y el costo infinito que puede representar la falta de una formula.

La prevención es la clave, siempre se ha sabido, y Roche redobla el paso, haciendo alianzas con firmas de tecnología, y apoyando la descentralización. Donde se trabaja para que México sea pieza clave para el desarrollo de moléculas, desde la fase 1, y que los beneficios sean palpables a la región con medicamentos; capacitación a médicos y dando oportunidad a pacientes.

Terapias subcutáneas en cáncer, esclerosis, diabetes, que el chequeo no sea mensual sino cada cuatro o cinco meses, y sea más fácil y menos doloroso la aplicación. Liberando tiempo a las instituciones médicas y no se pierde la productividad laboral de pacientes.

Diagnostico tempranos; pruebas que se realicen en la comodidad de casa, reducir o anular la enfermedad.

La farmacéutica sigue apoyándose de la tecnología biotecnológica, ADN, tradicional y de la inteligencia artificial; para acotar los tiempos y ampliar la efectividad en el desarrollo de nuevas moléculas; llevarlas de 15 años de investigación a menos de la mitad y con una alta efectividad. Dejando atrás las épocas donde se llevaban 15 años el desarrollar miles de moléculas para que funcionaran una o dos.

Hoy Roche no sólo desarrolla moléculas sino estrategias que permitan generar un diagnóstico oportuno, como es el caso de los diagnósticos mamarios que pueden tenerse en 90 segundos, para detectar algún problema y ser atendido.

En fin, lo cierto es que las enfermedades crónicas degenerativas siguen siendo una carga económica para los sistemas de salud, no sólo de México sino del mundo, así como de las familias. Y se requiere de atención urgente, las farmacéuticas se preparan, ojalá que las autoridades mexicanas estén a la altura y generen certeza jurídica.