Cruz Azul admite partido difícil ante el LAFC

Cruz Azul redirecciona hacia la Concachampions, el torneo donde busca el bicampeonato. Sin embargo, el entrenador Nicolás Larcamón en sede del LAFC no se atrevió a decir que aseguran superar la prueba. Primero, porque el club es el mejor de la temporada MLS y segundo, no podrán contar con el delantero Christian Ebere debido a restricciones migratorias de Estados Unidos, que impiden el ingreso de ciudadanos de Nigeria.

Tras diez partidos invicto por primera vez en la historia del club, LAFC vuelve a centrarse en la competencia regional y recibe al Cruz Azul en el Estadio BMO para el partido de ida. El de vuelta se jugará el 14 de abril en el Estadio Cuauhtémoc. El ganador por el marcador global (combinado) avanzará a las semifinales, donde se enfrentará al ganador del partido de cuartos de final entre Toluca (Liga MX) y Galaxy (MLS).

"En Cruz Azul siempre la responsabilidad es máxima, indudablemente que las perspectivas de hacernos camino hasta la última instancia tienen que ver con la ambición de alcanzar el mote de ser el máximo ganador de la competencia. Es importante representar este escudo, estos colores, esa privilegiada presión que se siente es un combustible y un deseo enorme para trascender", destacó Larcamón.

Larcamón señaló la necesidad de que la FIFA intervenga para que se admita a Christian Ebere. El entrenador explicó que la baja no responde a una sanción deportiva, sino a una disposición ajena al torneo y que afecta a la efectividad del equipo.

“Respecto a eso, hay una cuestión que siento que sería muy importante que la FIFA atienda, porque evidentemente no tiene que ver con una suspensión dentro del torneo”, dijo.

La Copa de Campeones de la Concacaf es un torneo continental de 27 equipos que se disputa de febrero a mayo y reúne a los 27 mejores equipos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. El ganador de la final, que se disputa el 30 de mayo, obtiene un cupo para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

El equipo aurinegro es el único invicto en la MLS y el primer club en la historia en lograr seis partidos consecutivos sin recibir goles al inicio de una temporada. En todas las competiciones en 2026, LAFC ha superado a sus rivales con un marcador global de 24-3. En casa, LAFC tiene un récord de 5 victorias, 0 derrotas y 1 empate en todas las competiciones, con partidos sin recibir goles en cinco de esos seis encuentros.