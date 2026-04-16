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La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 16 de abril del 2026.

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OpiniónEl Economista

Redacción El Economista

Monociclo

Colectivos de derechos humanos denunciaron que la Sierra Tarahumara arde ante el abandono institucional y un repunte de violencia criminal. Pese a las súplicas de diálogo a la Secretaría de Gobernación, las autoridades han optado por callar. Alza la voz por comunidades indígenas que enfrentan desplazamientos forzados y el control territorial de grupos delincuenciales.

Carrusel

La Comisión de Educación del Senado exhortó a la SEP a endurecer las sanciones contra la violencia sexual infantil y, de paso, dio luz verde para que las escuelas enseñen que los animales son seres sintientes, no adornos. Entre reformas contra el maltrato y planes para repartir leche Liconsa a estudiantes vulnerables, los legisladores buscan sanar el entorno escolar.

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