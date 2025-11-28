Arrancan Ferias del Bienestar y “Sí al Desarme, sí a la Paz” como parte del Plan Michoacán

Con el esfuerzo coordinado de dependencias federales, así como del gobierno estatal y los municipales, esta semana arrancaron las Ferias del Bienestar y la estrategia “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

Durante la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó un informe sobre los avances en la aplicación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Señaló que la paz no se impone con la fuerza, sino que se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman la tierra.

La funcionaria federal explicó que, mediante las Ferias del Bienestar y las Jornadas de Servicios, se busca atender las necesidades de la población, realizar actividades deportivas, culturales, recreativas para jóvenes y adolescentes; así como la recuperación de espacios públicos e integración de los Comités de Paz y Consejos de Paz y Justicia Cívica.

Detalló que, del 19 al 21 de noviembre, en el marco del Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha, se realizaron tres Ferias del Bienestar en la comunidad de Santiago Azajo, municipio de Coeneo, en la región de Zacapu, donde se brindaron 19 mil 130 atenciones, con 29 dependencias.

El 26 de noviembre se llevó a cabo la Feria del Bienestar en Morelia, con la participación de 53 dependencias federales, estatal y municipal. Se proporcionaron 7 mil 743 atenciones. Además, comenzó “Sí al Desarme, Sí a La Paz” en el atrio de la Catedral Metropolitana, acción en la que se invita a la sociedad a intercambiar, de manera voluntaria y anónima, sus armas de fuego por dinero en efectivo. En dos días se recibieron 15 armas cortas, dos armas largas y seis granadas.

Este jueves, se instaló un módulo de canje en la Catedral de Zamora, donde la ciudadanía entregó dos armas cortas, tres armas largas y 26 granadas. También se realizó el intercambio de juguetes bélicos por educativos.

“Estamos trabajando en las 13 regiones que conforman Michoacán, donde este año realizaremos 16 Ferias del Bienestar, cuatro jornadas de ‘Sí al Desarme, Sí a la Paz’. Y dos municipios tendrán también el Tianguis del Bienestar, que llegará a esta entidad”, dijo.

Agradeció al personal de las distintas dependencias su disposición y entrega para trabajar en territorio, con humanismo, solidaridad y empatía, para atender a la población y ser los enlaces del Gobierno de México.