Alcanza la Beca Rita Cetina más de 8.8 millones de apoyos durante el ciclo 2024–2025, informa Mario Delgado

El incremento del 58.2 por ciento fue posible gracias a la inversión histórica de 75 mil millones de pesos, informa el titular de la SEP

La cobertura actual del programa incluye 2 mil 65 niñas y niños de nivel inicial, 423 mil 93 de preescolar, 3 millones 189 mil 802 de primaria y 5 millones 249 mil 488 de secundaria, precisó

En 2026 por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, más de 21 millones de estudiantes de Educación Básica tendrán la Beca Universal Rita Cetina, destacó

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que durante el ciclo escolar 2024–2025, la Beca Universal Rita Cetina, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, alcanzó 8 millones 864 mil 448 beneficiarios; este incremento del 58.2 por ciento fue posible gracias a una inversión histórica de 75 mil millones de pesos que permitió ampliar la cobertura en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria.

Detalló que el número de familias beneficiarias pasó de 4 millones 181 mil 353 a 7 millones 41 mil 356, lo que representa un aumento del 68.7 por ciento; este crecimiento demuestra que el programa no solo impulsa la educación, sino que contribuye al bienestar de los hogares en todo el país.

Asimismo, precisó que la cobertura actual del programa incluye 2 mil 65 niñas y niños de nivel inicial, 423 mil 93 de preescolar, 3 millones 189 mil 802 de primaria y 5 millones 249 mil 488 de secundaria, lo que garantiza acompañamiento educativo desde la primera infancia hasta la adolescencia.

Cabe señalar que 9 de cada 10 alumnos de secundaria en escuelas públicas cuentan ya con una beca; con estos apoyos se favorece la inclusión educativa y asegura que prácticamente la totalidad de las y los estudiantes concluyan este nivel sin interrupciones.

Recordó que en 2026 la Beca Universal Rita Cetina, por instrucción de la Presidenta de México, beneficiará a más de 21 millones de estudiantes de Educación Básica; con esta ampliación el Gobierno de México dará un paso decisivo hacia la universalidad del programa y garantizará que todas las niñas y niños de escuelas primarias públicas cuenten con un apoyo directo.

Señaló que se realizarán asambleas informativas para orientar a madres, padres y familias sobre el registro para que más de 8 millones de estudiantes se incorporaren al programa.

Esta medida, subrayó el titular de la SEP, representa un avance histórico en la consolidación del ejercicio pleno del derecho a la educación y se posiciona como una de las políticas sociales más importantes del país; la entrega de apoyos garantiza que ningún estudiante abandone la escuela por falta de recursos.

Delgado Carrillo explicó que la expansión de la Beca Universal Rita Cetina fortalecerá la equidad educativa y permitirá que millones de familias tengan un respaldo económico seguro para mantener la trayectoria escolar de sus hijas e hijos.

“La Beca Universal Rita Cetina es una de las políticas más transformadoras de la Nueva Escuela Mexicana; invertir en la educación de niñas, niños y adolescentes es la mejor decisión de un país y cada beca representa una oportunidad real para que quienes estudian desarrollen sus capacidades y construyan su futuro”, concluyó.