La definición del concepto emprendedurismo ha generado cierta polémica. Abarca desde la actitud emprendedora, el proceso de desarrollar negocios, hasta innovar en empresas establecidas.

Según el GEM Global Report 2018/2019, el rango más probable de iniciar un negocio es de 25-34 años, o bien 35-44 años. Sin embargo, podemos encontrar un rango de edad reducido de 18-24 años, particularmente en Canadá, Brasil y Eslovaquia.

Lo que nos dejan estos datos es una invitación a concientizarnos acerca de la importancia de estimular y desarrollar la actitud positiva ante el emprendedurismo en una etapa temprana, cuando nos estamos formando desde la secundaria, y reforzarlo en la universidad, al hacer hincapié en la educación emprendedora.

Singularity University, la universidad innovadora en Silicon Valley, así como el Bootcamp de Emprendimiento Global del MIT son el top of mind que tenemos en mente; sin embargo, la oferta educativa para mexicanos es considerable. La visión multicultural y el impacto de la movilidad estudiantil global aportan ampliamente en el desarrollo del mindset emprendedor a través de programas de valor que incluyen mentoreo, aliados locales y globales, conexiones importantes en el medio, pitch trainings, prácticas en startup, entre otros.

Consideramos que una parte fundamental en la formación de los emprendedores es el autodidactismo por medio de plataformas de educación virtual (Coursera, Future Learn o Khan Academy) como complemento, aunque no se compara con la experiencia que te dan las universidades, los programas y experiencias en el extranjero que fomentan el emprendedurismo, así como las redes de contactos y la oportunidad de pasar por un proceso de incubación.

Otro tema que debatir es cómo se ha de enseñar emprendedurismo, no basta con contar historias motivacionales de éxito de emprendedores cuando las responsabilidades y los fracasos se enfrentan de manera distinta en contextos y realidades socioculturales complejos.

Existen agencias educativas en México, como Mundo Joven, que ofrecen excelentes programas en emprendedurismo en el extranjero, y que son una excelente opción para los jóvenes mexicanos. Por ejemplo: UP Education en Nueva Zelanda y Australia; Tamwood Global Startup School en Canadá; Entrepreneur Education en Australia; EU Business School, y la UE University of Applied Sciences Europe, ambas en Europa.

Con UP Education tenemos NZMA, colegio en Nueva Zelanda con programas en applied management con especialidades de project management y procurement & supply chain management, que promueven el emprendedurismo y ofrecen prácticas en excelentes empresas y proyectos muy innovadores. En Australia, las universidades partners de UP Education cuentan con carreras y maestrías en el área de entrepreneur como Swinburne University, donde sus cursos de emprendimiento e innovación brindan las habilidades empresariales necesarias para convertir la creatividad en una oportunidad de negocios tangible. University of Tasmania ofrece una maestría diseñada para dar a los individuos las habilidades creativas, intelectuales y motivadoras necesarias para crear e identificar nuevas oportunidades y comenzar sus propios negocios, o iniciar nuevas empresas dentro de las compañías existentes.

En el caso de Canadá, se trata de programas basados en aprendizaje práctico y conexiones con actores del ecosistema local, mentores, empresarios y expertos, jornadas para aprender a buscar inversiones. Es apto para personas que quieran emprender, aspiran a ser empresarios o innovadores corporativos.

En Australia, la sugerencia de Mundo Joven está con Entrepreneur Education que cuenta con cursos prácticos, basados en el método de educación 360° con un enfoque innovador.

Con EU Business School, los jóvenes pueden obtener una visión global en Barcelona, Munich, Geneva o Montreux, con su variedad de programas, y en Alemania, los estudiantes mexicanos pueden especializarse en el máster of science Entrepreneurial Economics de UE University of Applied Sciences Europe. O bien, optar por el máster de Corporate Management, con el que van a realizar proyectos prácticos en un entorno internacional y van a tener posibilidad de adquirir experiencia internacional, así como visitas y prácticas profesionales.

Tener una experiencia y formación con las mejores universidades en el extranjero en emprendedurismo es todo un reto, y a la vez es una gran opción.

Se enriquece de los conocimientos y habilidades de los compañeros de otros países, se descubren situaciones socioeconómicas similares a las de uno, que pueden motivar a buscar formas de solución a problemáticas, o aportar ideas innovadoras ante necesidades precisas, a partir de algo que ya se vio que funciona.

El emprendedurismo es algo que se debe vivir, así como la experiencia de estudiar en el extranjero, que requiere práctica para lograr excelentes resultados; sin embargo, tener una formación universitaria es un camino ampliamente recomendable para que los jóvenes tengan una visión íntegra y completa.

Los tiempos están cambiando junto con los métodos educativos que están evolucionando, de manera que las universidades van a tener que responder a las necesidades de los estudiantes y el emprendedurismo será cada vez más solicitado.

Inspire Now International Education Consultancy SC, Laura Aguirre & Andrea Escalera, cofounders.

Live & Learn, Mundo Joven, Violeta Petkova