Al menos 23 diputados federales han contraído Covid-19 desde que la pandemia llegó a México.

Esta semana obtuvieron resultado positivo al hacerse la prueba respectiva los diputados federales panistas Xavier Azuara, vicepresidente de la Mesa Directiva; Michel González Márquez, secretaria de ese órgano de gobierno de la actual legislatura federal y Luis Mendoza Acevedo, presidente de la comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo.

El miércoles 9 de septiembre, el diputado Luis Mendoza Acevedo posteó en su cuenta de Twitter: “Estimados amigas y amigos, les quiero comunicar por este medio que derivado de las pruebas de rutina a las que me he estado sometiendo he dado positivo al examen de Covid-19”.

También comunicó por ese medio que se encuentra en aislamiento absoluto de todas sus actividades habituales.

En tanto, el legislador potosino Xavier Azuara Zúñiga colocó en sus redes sociales el mensaje: “Les informo que he dado positivo a la prueba de Covid; ya me encuentro aislado. Estaré en confinamiento, monitoreando mi salud y, sobre todo, trabajando en mis responsabilidades. No relajemos medidas de prevención, ¡cuidémonos!”.

A raíz de esos casos, ayer miércoles, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri Riancho solicitó sanitizar el salón de sesiones antes de la sesión.

“Una disculpa a las compañeras y compañeros que harán uso de la tribuna, pero hemos pedido una sanitización completa, incluyendo los micrófonos, por los lamentables casos positivos que se han suscitado en los últimos días aquí en la Cámara”, les comunicó a sus compañeros de legislatura.

Gobernador de Michoacán también da positivo a Covid-19

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, informó este jueves que dio positivo a Covid-19.

En su cuenta de Twitter dijo: “Como lo he dicho en varios momentos: nadie estamos exentos de contraer el Covid-19, por lo que quiero informales que, al sentir ayer algunas molestias, de manera responsable decidí realizarme una nueva prueba. El resultado fue positivo”.

Dijo que estará atento a los asuntos del gobierno de Michoacán desde el aislamiento físico en el que se encuentra.

El mandatario participó el lunes pasado en Chihuahua, en la reunión con otros seis gobernadores integrantes de la alianza federalista donde se anunció su salida de la Conago.

