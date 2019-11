El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los medios de comunicación que cuestionaron el operativo de su gobierno que culminó con la liberación de Ovidio Guzmán. El mandatario calificó como amarillismo que en prensa, radio y televisión se ponga en tela de juicio la decisión de liberar al presunto narcotraficante.

En conferencia, donde se respondieron algunas dudas acerca del operativo fallido del pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, el presidente López Obrador respondió, en tono molesto, a los reporteros que preguntaban: “Ya basta, de veras. Con todo respeto, son asuntos muy serios”.

“Son asuntos muy serios que requieren responsabilidad y no se puede por el amarillismo poner en tela de juicio una acción tan importante, que es un parteaguas en lo que era una política autoritaria, que nunca fue cuestionada por los medios, con honrosas excepciones, que fue aplaudida por los medios, una política que desató la violencia en México, porque se declaró una guerra y causó miles de muertos, y convirtió a México en un cementerio. Eso era lo de antes a este parteaguas que significa exactamente lo opuesto, el ya no apostar a la violencia, el no apostar al exterminio, el no apostar a destruir a los llamados riesgos colaterales, afectar a la población civil”, aseguró.

El mandatario hizo una retrospectiva sobre cómo —a su juicio— deberían conducirse los medios.

“Nunca la prensa, después de haber sido una prensa sometida, abyecta, rastrera, durante el porfiriato, al triunfo del movimiento maderista se desatan en contra de Madero. Todos, todos, todos, en general. De ahí viene lo de la prensa fifí; de ahí surgió una frase fuertísima que la voy a decir, la voy a decir, porque todo esto ayuda. Esto es parte de la transformación que queremos para el país, y hay que aprender de la maestra de la vida, que es la historia.

“¿Saben qué llegó a decir Gustavo Madero? Dijo: ‘Le muerden la mano a quien les quitó el bozal’. Eso no se lo perdonaron nunca. Por eso se ensañaron en él”, sostuvo.