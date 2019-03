El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, y el subsecretario Carlos Morán, indicaron que no hay indicios de un atentado, derribamiento o explosión del helicóptero en el que fallecieron la gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso, su esposo el senador Rafael Moreno Valle, y tres personas más, el pasado 24 de diciembre.

“En absoluto no; nada que nos muestre que hubiera habido una desintegración de parte del aparato, no hay; que hubieran aparecido componentes en otro sitio del impacto tampoco. No lo tenemos (ningún indicio), ni nosotros ni los investigadores que estaban con nosotros en el proceso”, dijo Morán Moguel.

“Además, entró la gente de la Secretaría de Marina inmediatamente a ver si podían identificar rastros de algún explosivo, de algún componente de esta naturaleza; no hubo en absoluto.

“Todo esto no son más que especulaciones, esperemos a ver qué es lo que realmente sale. De (ser así) va a salir, va a salir con el concurso de todas las partes (investigaciones), yo tengo certeza de que no es el caso”, dijo el funcionario.

Revelan audio de cabina

Los funcionarios dieron a conocer el audio de las conversaciones entre la torre de control del aeropuerto de Puebla y el piloto del helicóptero, el día del suceso.

El audio corresponde de las 2:34 a las 2:49 de la tarde del 24 de diciembre del 2018. La aeronave despegó a las 2:34 de la tarde, desde el jardín de una casa propiedad de un empresario, cuyo apellido es Chedraui, y tenía como destino un helipuerto en la Ciudad de México.

La primera conversación entre la Torre de Control del Aeropuerto de Puebla y el piloto del helicóptero XA-BON se dio a las 2:34 de la tarde, cuando se comunicó el despegue. La bitácora muestra cinco conversaciones más, hasta las 2:35, cuando el piloto informa a la Torre de Control que se comunicará cruzando la estación. Al no recibir respuesta, a las 2:39, el comando de la torre hace contacto con el piloto: “Bravo Oscar November, ¿ya pasó la estación?”. En total, la torre hizo 11 veces contacto con el helicóptero sin obtener respuesta, hasta las 2:49 cuando se declaró la desaparición oficial de la aeronave.

El subsecretario refirió que la SCT no había dado a conocer información sobre la investigación que lleva a cabo para determinar las causas del desplome del helicóptero, debido a que una indagatoria de esta naturaleza lleva entre uno y dos años.

“¿Por qué no se sigue dando información sobre los avances? La realidad es que no hay nada que informar”, aseveró.