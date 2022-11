Sin control a la venta y tráfico de armas será impensable contener la violencia en México: Marcelo Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, admitió que mientras Estados Unidos no logre controlar la venta y tráfico de armas hacia México, será “impensable” que en nuestro país se logren contener los homicidios, robos y la violencia en general.

“Si no reducimos el flujo, es casi impensable reducir las tasas de violencia que tenemos; nos va a tomar mucho tiempo. No quiero decir que sea solo ese factor, yo creo que sí es un factor determinante, por eso le hemos dado seguimiento e importancia. (…) Si nosotros no reducimos esa disponibilidad de armas va a ser muy difícil reducir la violencia, por lo tanto es un objetivo estratégico de seguridad de México”, reconoció.

Al participar en el Seminario sobre Violencia y Paz “El negocio de la letalidad: el tráfico de armas a México”, organizado por el Colegio de México, el canciller expresó que México ya está haciendo su trabajo, “y pensamos que de Estados Unidos en lo que va del siglo, no ha habido acciones importantes en esta materia”.

Mencionó que en la última reunión de alto nivel en Washington, ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, entregó la lista de unas 10 tiendas en ese país, principalmente en Hartford, Connecticut; Maricopa, Arizona; Harris, Texas, y Hampden, Massachusetts, donde los grupos delincuenciales mexicanos se surten de armas.

Reveló que incluso México planteó a Estados Unidos pagar los arcos no intrusivos para que en territorio estadounidense las autoridades verifiquen que no ingresen armas a nuestro país.

“A ellos les preocupan los precursores químicos que pasan por México o fabricación de fentanilo, y a México que haya un esfuerzo consecuente y proporcionar para reducir el flujo de armas que abastece a los grupos delincuenciales en México y provocan una violencia importante”, apuntó.

Argumentó que en México se han incautado 55,996 armas entre el 1 de enero del 2020 y el 22 de septiembre del 2022, principalmente en aduanas de Tijuana y Ciudad Juárez, además en eventos delictivos en Guadalajara, Jalisco. Explicó que cada arma asegurada es analizada y cotejada con bases de datos de EU, lo que calificó como “un trabajo heroico” por parte de México.

Marcelo Ebrard también admitió que “todo nuestro país tiene una pandemia de armas”, salvo en zonas serranas del país y algunas regiones de Yucatán y Oaxaca.

“El esfuerzo que tiene que hacer Estados Unidos para frenar drásticamente el flujo a México es muy pequeño respecto al esfuerzo que México tiene que hacer para controlar los precursores químicos y las drogas que llegan a Estados Unidos. No les estamos pidiendo una operación gigante, difícil, compleja, casi imposible, ahí están los lugares, lo acabamos de entregar en Washington”, refirió.

En el auditorio del Colmex, Ebrard Casaubón expuso algunos tipos de armas que llegan a México desde EU, entre ellos los rifle Barrett M82A anti-armor que ya fueron utilizados en nuestro país por los grupos delictivos, por ejemplo en 2015 para derribar un helicóptero de la Marina en una operación para detener al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”; además del 17 de octubre del 2019 en Culiacán, Sinaloa, cuando el gobierno intentó detener a Ovidio Guzmán, además del pasado 1 de noviembre en Nuevo Laredo donde fallecieron 8 adultos y un niño.

Marcelo Ebrard dijo que ese tipo de armas pueden ser adquiridas por internet con un costo de 6 a 10,000 dólares y sin límite de compra. Finalmente, el canciller cuestionó que las tiendas armamentistas en la unión americana venden dirigidas específicamente a los delincuentes mexicanos con insignias propias.