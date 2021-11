De acuerdo con el último informe de Adquisición Sectorial de Medicamentos e Insumos del gobierno federal, al 18 de octubre, se han adquirido 1,840 claves (medicamentos e insumos médicos) que equivalen a 550 millones 903,021 piezas adquiridas, de las cuales sólo 29% habían sido entregadas a la fecha de corte, es decir, 157.8 millones.

Los insumos médicos adquiridos subieron con relación al último reporte (11 de octubre) cuando se documentaron un total de 520 millones 100,803 y en cuanto a piezas entregadas se refiere, también existió un incremento de 7.3 millones.

En dicho informe también se tiene los registros de las piezas entregadas por el Insabi a los almacenes estatales, lo cual suma 42 millones 221,636 insumos. De este total 24 millones 771,356 han sido comprobadas por las entidades.

“Se ha presentado retraso en la notificación y la comprobación de recepción por parte de los estados, impactando en el seguimiento y los procesos administrativos”, se lee en el documento.

Durante su comparecencia en Cámara de Diputados, el titular de la SSA, Jorge Alcocer reconoció el desabasto de medicamentos en el país y calificó el proceso de la distribución de insumos médicos como “un talón de Aquiles”.

Recetas sin surtir en el Seguro Social

Dentro de este marco, Andrés Castañeda, coordinador de la Causa Salud y Bienestar de Nosotrxs consideró que se vive el peor año en cuestión de desabasto de medicamentos del que se tiene registro en la historia moderna del país.

“En el tema del IMSS, los primeros seis meses del 2021 ha negado más recetas que si juntamos las del 2017, 2018 y 2019. En la primera mitad de este año se han negado más de 10 millones de recetas. Trabajamos con solicitudes de transparencia que haremos públicas en unas semanas, la declaración del presidente es totalmente cierta”, manifestó.

Una vez que ya se reconoció el problema, consideró Castañeda, es momento del que el gobierno dé el segundo paso y genere estrategias de acciones concretas que regularicen el abasto.

“Necesitamos mejorar no solamente el presupuesto, sino los sistemas con los que se gasta de modo que logremos garantizar, no hoy, sino mañana el abasto de medicamentos y esto considerando que se tiene un déficit que hay que remediar por la carencia de todos los insumos que se traduce en personas fallecidas”.

Víctimas de la crisis

Por su parte, la presidenta de la organización Con Causa por el Cáncer Infantil en Oaxaca, Elena García, indicó que en los últimos meses los padres de familia de diferentes entidades del país se reunieron más de 20 veces con funcionarios del Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar), las cuales calificó como infructuosas.

“Vivimos una situación crítica, no sé si la más dura, pero sigue siendo crítica teniendo un abasto más o menos de 45% eso no cubre los tratamientos. Aquí no ha existido la voluntad de fijarse en nuestro hospital (de la niñez oaxaqueña) y esto realmente pone en riesgo a nuestros hijos. Nosotros buscamos los medios, hemos estado llevando medicamentos donados, pero llega un punto en que nosotros estamos haciendo el trabajo que le corresponde al gobierno”, lamentó.

Adicionalmente, la madre de Alejandro, niño de cinco años que está en tratamiento de leucemia en Oaxaca, indicó que el desabasto ya afecta a otro tipo de pacientes en la entidad.

“Platicando con otros padres que se han acercado porque nos solicitan apoyo, están niños con lupus que tienen hemofilia, personas que no han tenido insulina. En el caso de adultos con otro tipo de cáncer nos han estado buscando para conseguir medicamentos como el dasatinib, el cual tiene un costo por arriba de los 30,000 pesos”, expresó.

En otro caso, Mayra Elena Rivera Nava, presidenta de la fundación Mayrita con Actitud en Monterrey, Nuevo León, ha documentado el desabasto de medicamentos para quimioterapias como cardioxane, carboplatino, citarabina, vincristina, entre otras.

Las presidentas de las asociaciones civiles consideraron que el reconocimiento por parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre la crisis de desabasto de medicamentos es para celebrarse, sin embargo, afirmaron que éste llegó tarde y ha costado la vida de miles de personas.

Desabasto, un problema de falta de eficiencia: Ejecutivo federal

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que le tiene toda la confianza a Jorge Alcocer, secretario de Salud, quien es una eminencia y a quien no regañó la víspera, “pero, también, necesitamos que no falten las medicinas y lo tenemos que hacer, lo tenemos que lograr”.

Al abordar el tema del desabasto de medicamentos en México por segundo día consecutivo desde Colima, a pregunta específica sobre la falta de medicinas oncológicas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), refrendó que “no debe de haber ninguna excusa para tener todos los medicamentos gratuitos.

“¿Cómo es posible que lleguen las Sabritas o las aguas industrializadas hasta la comunidad más apartada? Hay productos chatarra en todos lados”.

Durante su conferencia de prensa matutina, dijo que el problema del desabasto es por falta de eficiencia de los responsables.

“Entonces, es un asunto de eficiencia, de aplicarnos, que no falten los medicamentos y es un compromiso, y vamos a seguir, y vamos a seguir. Ya saben, yo soy perseverante, soy terco, no se me olvidan las cosas, es un compromiso que tenemos y lo vamos a cumplir”.

Relató que, en su viaje a Nueva York, esta semana, una señora se le acercó en el avión y “sin politiquería y con muy buenas intenciones” le comentó sobre el problema del desabasto de medicinas contra el cáncer.

“Entonces, me lo planteó, me dice: ‘No tenemos los medicamentos en el Seguro. ¿Qué se va a hacer?, porque vamos y no nos atienden y no nos están dando los medicamentos’, pero eso (fue) antier y ayer me salió, porque yo siempre digo lo que pienso”. (Rolando Ramos)

ivan.rodriguez@eleconomista.mx