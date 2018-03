A pesar de que la ley electoral vigente estipula restricciones para realizar campañas en el extranjero, los medios de comunicación y las redes sociales son instrumentos para que los connacionales puedan conocer propuestas, explican consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

El presidente de la comisión temporal de voto en el extranjero, Enrique Andrade González, y el consejero Javier Santiago Castillo coinciden que a pesar de que en la ley electoral está prohibido realizar cualquier tipo de proselitismo fuera de la geografía nacional, las redes sociales proporcionan una forma para que los connacionales puedan ejercer el sufragio de manera informada.

Lo que nosotros entendemos (por campaña) es que no se pueden hacer mítines públicos en plazas públicas, que no puede haber propaganda, digamos espectaculares, carteles, en fin en las calles (...) no pueden comprar medios de comunicación, no pueden tener espacios en medios de comunicación tampoco allá , precisa Andrade González.

En este tema, indica el consejero, se ha empezado ha discutir en el INE la posibilidad de realizar debates en la frontera que sean cubiertos por medios de comunicación en EU, además de las redes sociales, que es un espacio que no está regulado y será seguramente por ahí por donde se podrán hacer las campañas en el extranjero .

En general lo que se ha considerado por parte de las autoridades electorales, no sólo nosotros en el área de operación electoral, sino también en el área jurisdiccional electoral, es que las redes sociales son un espacio libre y que es muy difícil determinar dónde inicia la señal, dónde se está retuiteando, quién lo está haciendo, en fin, entonces sería meternos en muchos problemas y la verdad es que es un espacio abierto prácticamente internacionalmente que hasta ahorita no hay la idea de limitarlo , explica.

Por su parte, el consejero Castillo estipula que en la actualidad los medios de comunicación divulgan la información de manera masiva. Refiere que en el caso más emblemático, que es EU, existen dos cadenas de televisión que transmiten totalmente en español, además de la información que proporciona el INE y que es otorgada cuando se envía a domicilio la boleta de votación a los connacionales.

Andrade González puntualiza que en la comisión de debates, que se planea instalar en los próximos meses y que tiene como objetivo tener su pleno funcionamiento para los comicios presidenciales del 2018, se discutirán además de los formatos de los ejercicios, la utilización de las redes sociales en tiempo real .

Un derecho en ciernes

El sufragio desde el extranjero es un derecho en ciernes en México, pues apenas seis estados de la República estipulan esta modalidad de voto (para elegir gobernantes estatales), en tanto que a nivel federal, la votación emitida para elegir Ejecutivo es hasta el momento muy reducida, considerando el número de mexicanos que habitan, sobre todo, en Estados Unidos, país de donde provienen la mayoría de los votos, mencionan los consejeros.

Andrade González precisa que las experiencias en el país datan del 2006. En aquel entonces la votación emitida, principalmente desde Estados Unidos ascendió a 36,000 votos; a pesar de lo reducido, dice Andrade, tuvo peso al haber una diferencia entre primero y segundo lugar, solamente de 247,000 votos, entonces bueno, fueron pocos, pero finalmente fueron importantes .

Para el 2012, el consejero explica que la votación que se recibió de connacionales fue nuevamente baja. Aquel año se registraron cerca de 43,000 votos, y se destacó que el número tan bajo de sufragios se debió a que muchos mexicanos no contaban con la credencial de elector.

En este sentido, agrega que desde el 8 de febrero del 2016 se lleva acabo una campaña de credencialización en EU, que hasta el momento ha logrado registrar 220,000 trámites.

A diferencia de las credenciales emitidas en territorio nacional, las entregadas en otras latitudes, para poder usarse, deben ser activadas mediante la página de Internet creada por el INE. Hasta ahora las activaciones, precisa por su parte el consejero Javier Santiago Castillo, han sido pocas, pues de todos los plásticos entregados se estima que sólo 12% han sido activados.

Santiago Castillo agrega que aún no existen datos precisos sobre lo que impide a los connacionales activar la credencial, pero aunque en una opinión personal, los mexicanos residentes en el extranjero solicitan la credencial para votar más como instrumento de identificación, que con la intención del sufragio , lo que se podría considerar como parte del abstencionismo que existe, dice.

El consejero Andrade González explica que dentro de los avances hechos en la credencialización se encuentra la expedición del INE en los consulados móviles, los cuales se acercan a las comunidades de mexicanos y que a partir de noviembre pasado ya pueden emitir este documento.

El consejero agrega que se necesita más difusión bilingüe, mucha difusión gráfica y en eso estamos, vamos a hacer una mayor campaña de difusión este año para lograr mejores medios .

En elecciones locales, el consejero Santiago Castillo precisa que de las cuatro entidades donde se realizarán comicios este año, en tres de ellas: el Edomex, Nayarit y Coahuila contarán con sufragios emitidos desde el extranjero vía postal para gobernador; sin embargo, comenta, la mayoría de los estados no lo estipulan. Hasta este momento seis estados contemplan el voto en el extranjero.

El voto electrónico

La última reforma electoral, realizada en el 2014, autoriza al INE a explorar la posibilidad de emitir sufragios de manera electrónica para el extranjero, aunque de manera interna no lo estipula, indica el consejero Santiago Castillo, quien añade que existen diversas modalidades para poder emitir el voto de manera electrónica entre las que se cuentan el voto vía Internet, la urna electrónica, el teléfono, vía mensaje o fax, dice.

El consejo general aprobó en octubre el desarrollo de un sistema de voto electrónico por Internet para los mexicanos residentes en el extranjero y se está en proceso de desarrollo de ese sistema , aclara Castillo.