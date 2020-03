La Secretaría de Salud descartó la aplicación de aislamientos de ciudades, o bien la cancelación de eventos masivos como sucedió en Italia para evitar la propagación del coronavirus (SARS-CoV-2), mejor conocido como Covid-19.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, anunció que pronto la Secretaría de Salud publicará los criterios generales para manejo de eventos masivos a efecto de prevenir no sólo casos de coronavirus, sino también de influenza.

El funcionario aseguró que la decisión de cancelar eventos masivos en el país tendría consecuencias importantes, ya que implica paralizar la actividad social y económica.

Ahondó que en caso de decretarse un aislamiento de ciudades, no podría durar mucho porque “nos quedaríamos sin alimentos; no se fabricarían insumos para la salud; y no se podría recolectar la basura”, entre otras actividades básicas.

En conferencia de prensa, el funcionario añadió que, por el momento, México no contempla el cierre de fronteras ya que, si se decidiera, se tendrían que militarizar y ello tendría consecuencias muy grandes, al tiempo que dijo que la solución más efectiva para evitar la propagación del coronavirus es lavarse las manos con agua y jabón, o bien con gel antibacterial durante 20 segundos.

Durante la conferencia se dio a conocer que cinco de los siete casos confirmados de Covid-19, son hombres.

Además de que uno de esos siete se encuentra hospitalizado por desequilibrio electrolítico en condición estable.

Este martes 10 de marzo, tres de los primeros casos detectados en nuestro país cumplirán 14 días de aislamiento y, por lo tanto, se informó, podrán ser dados de alta, aunque bajo aislamiento voluntario y domiciliario.

Se mencionó que hay un caso de un residente del Estado de México que dio positivo al Covid-19, pero no presenta síntomas y, por lo tanto, continúa en observación ya que se considera como portador del virus. Se precisó que 218 casos sospechosos ya fueron desestimados y 12 se mantienen en observación.

