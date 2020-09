El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que persiste el derecho a la manifestación en referencia al plantón realizado por los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO que va de Avenida Juarez hasta Paseo de la Reforma a la altura de la Torre del Caballito.

“Es su derecho, hay que garantizarlo, nada más que tiene que ser auténtico. No va a haber manifestaciones en carro, ahora pues fue un avance porque ya es una manifestación de otro tipo, ya son casas de campaña, pero que no sean sólo las casas de campaña, que se queden ahí y que se queden los dirigentes, que no se vayan a hoteles (…) que se queden con sus simpatizantes”, indicó en su conferencia de prensa de este lunes 21 de septiembre en Palacio Nacional.

López Obrador agregó que sus detractores pueden esperar a la revocación del mandato para convocar a la ciudadanía y así revocar su periodo al frente del Ejecutivo federal.

Nunca traicionaremos la confianza del pueblo; no habrá complicidades ni impunidad. Conferencia matutina. https://t.co/bPCNyOZ1ur — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 21, 2020

Confrontación en Chihuahua

Por otra parte, el Presidente aseguró que en el conflicto por el agua en la presa La Boquilla, en Chihuahua se ha constatado que es un movimiento político.

Mencionó al senador Gustavo Madero, del PAN, como parte de los líderes detrás de la manifestaciones ya que, refirió, tiene aspiraciones a ser candidato a la gubernatura de Chihuahua por el albiazul.

Es “un exceso, es un acto irresponsable utilizar una inconformidad en el manejo del agua, incluso por legítima que sea cuando está de por medio un interés nacional, no se debe utilizar eso con propósitos politiqueros, partidistas. Por encima del interés de grupos, del interés de partidos, está el interés nacional”, dijo.