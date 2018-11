La Cámara de Senadores aprobó en lo general la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República por 70 votos de Morena, PT, PES y PVEM, y 47 en contra del PAN, PRI, PRD y MC; por unanimidad, por la noche se aprobaron cambios a la Constitución en materia de extinción de dominio.

Ambos decretos se turnaron a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual ratificación o modificación correspondiente.

La nueva ley secundaria de la Fiscalía General abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Desde la tribuna, el debate sobre este tema, en lo general, duró tres horas con dos posiciones claramente definidas: los senadores de la oposición, en contra del decreto sometido a discusión por no haberse concretado antes la reforma al Artículo 102 de la Constitución, relativa a la designación del titular de la nueva fiscalía; los representantes de la mayoría, a favor.

El senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, afirmó que se estaba ante la oportunidad histórica de refundar el modelo de justicia en el país; “un anhelo largamente acariciado, un proceso que han vivido distintos países en la región y está llegando el tiempo, está llegando el tiempo a México para poder tener la condición, para tener una fiscalía autónoma e independiente al servicio de la gente, de las y los ciudadanos, y no adaptada al poder político.

“Y quiero, en esta ocasión, advertir incluso, tener una fiscalía independiente sin la intervención de otros poderes es la mejor manera de responder a la justicia”.

En su turno, Damián Zepeda Vidales, coordinador de la bancada del PAN, lanzó una batería de preguntas que él mismo respondió:

“¿Lo que hoy se presenta a votación, aquí en el Senado de la República, logra una Fiscalía General autónoma e independiente? La respuesta, señoras y señores, dígase lo que quieran, es no (...) ¿Se garantiza que no se puede imponer un fiscal carnal con este dictamen? La respuesta es no. ¿Se garantiza que quien esté al frente de la Fiscalía General sea independiente del presidente de la República? La respuesta es no (...) Entonces, no hay Fiscalía General autónoma independiente. Es un engaño de Morena y es un engaño de Andrés Manuel López Obrador”.

Al hablar a favor del dictamen, Olga Sánchez Cordero (Morena) recordó que fueron los legisladores del PRI, PAN y PRD, fundamentalmente, los que hace cuatro años aprobaron la reforma al 102 constitucional, que da fundamento a la nueva ley a discusión.

Por el PRI, Claudia Ruiz Massieu, su presidenta nacional, explicó que el problema radica en que la fiscalía que el país necesita “no es la fiscalía que crea el dictamen que se está proponiendo al pleno.

“En el PRI resumimos la visión del dictamen en una frase: la fiscalía que crea este dictamen tiene deficiencias serias en su autonomía, afecta a la ciudadanía, no supera los vicios e ineficiencias de la Procuraduría General de la República y crea espacios de discrecionalidad preocupantes. No es la fiscalía que necesitamos”.

En tanto, los cambios al Artículo 22 constitucional aprobados anoche precisan que será procedente la extinción de dominio sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos.