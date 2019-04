La secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval Ballesteros, presentó el Portal Nómina Transparente, en el que se da a conocer la nómina vía Internet, de millones de funcionarios públicos federales.

“Se transparentan más de 1.4 millones de personas servidoras públicas pertenecientes a 290 instituciones de la administración pública federal, esto es además de casi 2 millones de maestros en más de 200,000 escuelas de las 32 entidades federativas que están también dependiendo del presupuesto federal”, dijo en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

La funcionaria refirió que en el portal se publicarán de igual forma los sueldos de 17,000 servidores que realizan los censos sobre los programas sociales de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“Todos estos datos son consultables con una actuación quincenal; hoy por ejemplo, es quincena y está la información ya actualizada. Cada quincena, después de cuatro días de que se dé de alta en nuestro servicio del Registro Único de Servidores Públicos en la administración pública federal (...) automáticamente se va a actualizar toda esta información de la nómina”, aclaró.

En el portal se ingresa el nombre del servidor público a consultar o el de la institución o entidad federativa para el caso de las escuelas o los docentes de los que se quiera conocer la información.

Este portal, consideró, tiene una ventaja respecto de los tradicionales que están también disponibles a través de los institutos de transparencia estatales o el nacional: es una información en tiempo real.

“Incluye más de 10 u 11 veces la información que está contenida en el portal nacional del INAI (Instituto Nacional de Transparencia)”, aseguró.

López Obrador destacó la puesta en marcha del sitio, ya que aseguró que con anterioridad no se podía saber cuánto ganaban los servidores.

“Esto es muy importante porque les decía, me consta que no se podía saber, no se tenía una nómina del gobierno y no se podía saber a ciencia cierta cuánto ganaban los servidores públicos, esto ya es un avance, el transparentar esta información y se va a ir también mejorando, actualizando”, puntualizó.