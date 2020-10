La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, negó haber presionado al presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua, Salvador Alcántara, para que acepte la extracción de agua de la Presa La Boquilla, a fin de que el gobierno mexicano pueda realizar el pago a Estados Unidos.

“Las presiones son haberle leído la Constitución, creo que lo está presionando es la Constitución federal, la Constitución de la República, es lo que lo está presionando porque es exactamente lo que yo dije, es lo que dice la Constitución en el primer párrafo y en el cuarto. Las aguas son de la nación y ahí viene toda una explicación en la Constitución por qué son de la nación las aguas que están en el territorio nacional”, dijo Sánchez Cordero.

“Si él (Salvador Alcántara) piensa que por haber yo dicho que las aguas son de la nación es una presión, entonces lo que lo está presionando es la Constitución federal. Si la presión para el señor Alcántara fue que tenemos que cumplir con el tratado, entonces yo no sé qué sea presión”, mencionó la titular de la Segob.

Cabe destacar que la semana pasada, Salvador Alcántara dijo que el gobierno federal congeló sus cuentas bancarias como una medida de presión para que permita el cumplimiento del Tratado de Aguas con Estados Unidos.

“Me presionaban y me presionaban para que yo aceptara la extracción de la Presa La Boquilla, y no, yo nunca he hecho nada chueco ni por lo oscurito, ni lo voy a hacer nunca. Querían fuera, les dije yo no soy autónomo para tomar una decisión de esa naturaleza. Yo tengo que llegar a todo esto con mis representados, ponerlos en una mesa de diálogo. Pero desde ahorita les comento: antes hubo un muerto por la Presa La Boquilla. Ahora si lo intentan va a haber muchos”, dijo Alcántara.

Alistan acuerdo con Estados Unidos

Entrevistada luego de encabezar en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob) un evento con motivo del 50 aniversario Luctuoso de Lázaro Cárdenas, la secretaria Olga Sánchez Codero informó que está en curso un acuerdo del gobierno de México con Estados Unidos para el pago del agua que le corresponde a nuestro país. Sin embargo, no precisó los alcances de dicho acuerdo.

“El agua ya estamos haciendo nosotros un convenio con los americanos y por otra parte también estamos viendo la manera en cómo estamos cubriendo el adeudo”, destacó.

Elecciones en Coahuila e Hidalgo

Sánchez Cordero dijo que en la reunión de la mañana de este lunes en Palacio Nacional informó al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se presentaron incidentes mayores durante la jornada electoral de este domingo en Hidalgo y Coahuila.

“No hubo incidentes mayores, las elecciones fueron civilizadas. Hubo algunos eventos menores como es lo normal siempre en estas contiendas electorales, pero yo puedo decir, así se lo dije al señor Presidente en la mañana, incidentes mayores ninguno, y saldo blanco”, comentó.

Finalmente, la titular de la Segob informó que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se encuentra en aislamiento mientras se realiza y le entregan los resultados de una prueba de detección de Covid-19, luego de que el secretario de Marina, Rafael Ojeda Guzmán, con quien compartió eventos, dio positivo.

